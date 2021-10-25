Бийск: Займитесь творчеством: психологи дали советы, как справиться с осенней апатией

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Плохое настроение осенью часто объясняется отсутствием достаточного количества солнечных дней

Психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, как справиться с апатией в осенний период, сообщает RT.

— Снижается количество солнечных дней, мы становимся более вялыми, начинается чувство хандры, которое многие называют апатией. Меньше солнца, меньше двигаемся, меньше выходим на улицу, меньше получаем кислорода.

По мнению Татьяны Петуховой, осенью необходимо увеличить вашу физическую активность – больше двигаться и гулять на свежем воздухе, а также пропить курс витаминов.

— В этот период времени люди начинают видеть в основном жизнь в нуаре: плохая погода, настроение, все серо и уныло, поэтому нужно не давать своему мозгу возможности фиксироваться только на негативных моментах. Нужно завести себе дневничок позитивных эмоций: каждый вечер записывать, что хорошего было за день. Через пару-тройку дней мозг начнет сам вычленять вокруг себя, что же он такого хорошего сегодня запишет — то, на что он раньше внимания не обращал.

Психолог считает, что осень нужно воспринимать с позиции «времени для реализации творческого потенциала», ведь «эмоциональное состояние лишь частично зависит от погоды и времени года».

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19:56, 17.01.2021 1130

Бийский рабочий