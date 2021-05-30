Бийск: Заграница не поможет: россияне в ближайшие годы намерены отдыхать дома

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Среди самых привлекательных направлений — Крым, Краснодарский край, Байкал, Республика Алтай и Сочи

Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Летний отпуск этого года россияне намерены провести дома (52%), на даче (34%), в другом городе России (13%), на курортах Черноморского побережья Кавказа (13%) или в Крыму (8%). По 9% наших сограждан планируют побывать за границей (за пределами бывшего СССР) либо в других местах на территории бывшего СССР (кроме Прибалтики), а также в Прибалтике (1%).

Среди тех, кто никуда не поедет на отдых этим летом, 40% сообщили об отсутствии денег или падении доходов, 14% будут работать и не возьмут отпуск летом, 7% не поедут отдыхать из-за здоровья, у 4% нет времени на отпуск, а 4% никуда не поедут из-за преклонного возраста. Только 2% россиян отказались от планов на летний отдых из-за угрозы коронавируса (в 2020 году — 25%).

Россияне собираются в этом году потратить в среднем 40 022 рублей на одного отдыхающего; по сравнению с прошлым годом уменьшение в рублевом исчислении планируемых расходов составил -19 пунктов.

Более трети россиян (36%) специально копят деньги, чтобы поехать отдыхать. Почти каждый третий (30%) оплатит поездку на отдых из текущих средств, 8% оплатят отдых за счет дополнительного заработка (премия, подработка и пр.), 4% поедут за счет родных и друзей, а 2% возьмут кредит.

Топ-5 российских направлений для отдыха, по мнению наших соотечественников: Крым (29%), Краснодарский край (17%), Байкал (15%), Республика Алтай (14%) и Сочи (13%).

Среди тех, кто этим летом собирается отдохнуть в одном из городов России, 13% поедут в Санкт-Петербург, 5% — в Москву, 3% — в Екатеринбург, 3% — в Нижний Новгород и 3% — в Анапу.

Власти Алтайского края назвали пять мест, где лучше отдохнуть с палатками

17:13, 16.05.2021 1427

Бийский рабочий