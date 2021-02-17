Бийск: Задолженность по налогам бийчане тепреь могут погасить в МФЦ • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Задолженность по налогам бийчане тепреь могут погасить в МФЦ

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

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Для бийчан стала доступна еще одна возможность погасить долги по имущественным налогам.

Речь идет о центрах МФЦ в городе Бийске. Для того, чтобы узнать сумму долга, можно обратиться в любое окно приема документов в МФЦ или сделать это самостоятельно, в сети Интернет. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале Госуслуг.

Оплата долгов по имущественным налогам тоже теперь возможна через МФЦ. Для этого нужно обратиться в «окно» к специалисту в МФЦ, где оплата пройдет через терминал с помощью банковской карты должника.

Как отмечают в налоговой, оплата имущественных налогов через МФЦ – это очень удобно. На данный момент уже около 3 тысяч жителей края узнали свои долги в МФЦ и тут же их оплатили.

Бийский рабочий

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