Бийск: Забыли про запреты: в Бийске все меньше тех, кто соблюдает масочный режим

19

Все больше бийчан стали отказываться от использования масок в общественных местах несмотря на запреты.

Напомним, что по предписанию Роспотребнадзора, в октябре 2020 года, для борьбы с распространением ковида, в России ввели всеобщий масочный режим. Медицинские маски обязали носить в образовательных учреждениях, магазинах, больницах, общественном транспорте, такси и пр. Несмотря на то, что 28 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что послабления масочного режима не будет до того, «как будет создан популяционный иммунитет», кажется, что многие уже не воспринимают ношение масок всерьез.

Самые первые послабления были отмечены учащимися бийских школ: так, перестали носить маски не только ответственные ученики, но и учителя. Также дети стали заходить в школу с парадного крыльца, а не с разных дверей. Однако некоторое разделение потоков по времени еще осталось.

К великому торжеству антимасочников, практически во всех известных торговых сетях Бийска можно приобрести нужный товар без дополнительной защиты на лице. И кассир может даже не предложить натянуть на лицо непонятную салфетку, «гигиены» ради. Кстати, прозрачные экраны, некоторое время висевшие возле касс, разделяющие продавца и покупателя, в некоторых магазинах уже убрали.

1 из 6

Мало того, можно купить лекарство в аптеке — тоже без маски. А сам этот, некогда ходовой, товар теперь распродают пачками. Так, можно найти хорошие одноразовые маски по 4 рубля. Притом, что в разгар эпидемии цена за одну штуку вырастала и свыше 30 рублей!

В больницах за соблюдением норм по-прежнему следят, но — скорее по привычке. На входе вам брызнут на руки, спросят про маску, если ее нет — дадут. Однако уже в коридорах можно сидеть и без нее, врачи и сами часто носят маску на подбородке.

Граждане, вернувшиеся из-за границы все еще обязаны сдать тест на ковид и соблюдать режим самоизоляции, за несоблюдение отведенных на сдачу теста сроков нерадивым туристам даже грозит штраф — от 15 до 40 тысяч рублей. В Бийске коронавирусные бригады в машинах скорой помощи увидеть можно уже не так часто, как раньше — но они еще есть. Также продолжают свою работу ковидные госпитали. По данным последних сводок, происходит методичное снижение заболеваемости.

Недавно бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции высказал мнение о том, что в России, как в Китае, Японии и Южной Корее масочный режим должен стать пожизненным.

Бийский рабочий