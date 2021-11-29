Бийск: Заболеваемость коронавирусом в Бийске в последнюю неделю ноября пошла на спад

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При этом показатели еще остаются довольно высокими

Согласно данным оперштаба Алтайского края, за прошедшую неделю в Бийске было выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом. В среднем ежедневно положительный тест на COVID получали 38 бийчан. Показатели для города довольно высокие, однако по сравнению с остальными ноябрьскими неделями цифры стали меньше.

Так, неделей ранее с 15 по 21 ноября в Бийске выявили 314 заболевших. Больше всего заболевших выявили на неделе с 8 по 14 ноября — тогда диагноз подтвердился у 351 человека. А в первую неделю ноября положительный тест на коронавирус получили 335 жителей города.

Ноябрь в целом стал антирекордным месяцем для Бийска. Именно в этом месяце в городе выявили максимальное суточное число заболевших за весь период пандемии. 8 ноября в городе было зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19.

Просто много заболевших: в Роспотребнадзоре пояснили статистику по Бийску

14:02, 08.11.2021 2944

Теперь же можно говорить, что показатели заболеваемости в Бийске понемногу пошли на спад. Продолжится ли это падение и дальше, покажет время.

Отметим, что в целом в Алтайском крае также наметилась положительная динамика. Однако падение показателей пока минимальное. Так, если неделей ранее в крае было зарегистрировано 3705 случаев коронавируса, то на прошедшей неделе их выявили 3692. Лишь на 13 случаев меньше.

Также почти не уменьшается и еженедельное число летальных исходов. На прошлой неделе в Алтайском крае умерли 210 человек с COVID-19, неделей ранее — 217. В среднем каждый день в регионе фиксировалось около 30 смертей.

При этом в последнюю неделю ноября в Алтайском крае число выздоровевших превысило число заболевших. От коронавируса выздоровели 3778 жителей региона. Это на 295 человек больше, чем неделей раньше.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что регион преодолел пиковые значения четвертой волны коронавируса и вышел на плато.

Минздрав: Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

14:17, 26.11.2021 1665

Бийский рабочий