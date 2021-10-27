Бийск: Забит под завязку: в госпитале Бийска рассказали о переполненных палатах

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Бийчан призывают не испытывать силы врачей и медицинские технические системы на прочность

Главный врач второй больницы Бийска призывает горожан не испытывать силы врачей и медицинские технические системы на прочность. Десятки пациентов ежедневно поступают в ковидный госпиталь Бийска. Много тех, кого привозят в тяжелом состоянии.

Ковидный госпиталь ГБ №2 перегружен, сейчас персонал едва справляется с нескончаемым потоком инфицированных. В Бийский госпиталь людей везут не только из городской черты, но и из районов (Зонального, Советского, Смоленского, Алтайского, Быстроистокского), а также Белокурихи.

В госпитале принимают не всех, а лишь тех, у кого легкие поражены на 50 и более процентов. При улучшении самочувствия больных переводят в другое здание, бывший стационар БОЗ, которое находится буквально через дорогу.

— Это наш госпиталь ГБ№2. Перевод пациентов связан с тем, что при стабилизации пациента – как только у него заканчивается интенсивный этап, и мы подозреваем, что заболевание подходит к финальной точке разрешения, мы переводим его туда. Но агрессивность заболевания иногда дает нам и другие результаты – то есть, пациент можно вернуться обратно. Такое, к сожалению, тоже бывает, — рассказала Ольга Каурова, заместитель главного врача по медицинской части.

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07:13, 22.10.2021 6972

Бийский рабочий