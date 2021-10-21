Бийск: Заброшенная станция юных техников в Бийске разваливается по кирпичикам

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Здание пытались продать множество раз, но его нынешнее состояние не привлекает потенциальных покупателей

Еще когда-то давно, в этом большом двухэтажном здании на ул. Горно-Алтайская, 85 , построенном в 1956 году, кипела жизнь.

Я там учился

В 1950-1960х гг. в Бийск приезжали комсомольцы из Москвы и Ленинграда, строились новые районы, разрасталась инфраструктура. В новых семьях появлялись дети, поэтому в районе открыли новые школы, детские сады.

Станция юных техников играла немаловажную роль. Быть мастером на все руки тогда хотел каждый мальчишка. Читатели «БР» вспоминают:

– Я ещё в советские времена туда ходил. Огромное спасибо! Научили работать инструментом, думать головой. Секция картингистов вообще была мечтой всех мальчишек нашего двора. А теперь? Будем растить блогеров! – Раньше хоть было чем заняться в свободное время ребятам, а сейчас одни кафе да интернет. Очень хороший кружок был. Может администрация подумает об этом? – Сын, когда был подростком, занимался там моделированием…

Важна каждая секунда

Станция юных техников. Осень. Фото: Анна Сабанова

Кирпичное двухэтажное здание бывшей станции просторное: его площадь 723 кв. м. В кабинетах ребята занимались в различных кружках, и новые навыки пригодились им потом в жизни. А из гаражных ворот позади здания часто выкатывали машины картингистов. Жужжали, шумели, что-то чинили.

Выезд из гаража хорошо сохранился. Сразу видно, что старались сделать его хорошо Фото: Анна Сабанова

Опытные наставники помогали создавать планера, воздушных змеев, модели самолетов. Так, в 2012 году прошли очередные соревнования, организованные бийской «Станцией юных техников», где помимо наших ребят, приняли участие более 40 авиамоделистов из Барнаула, Рубцовска, Быстрого Истока, Павловска, сел и деревень.

– Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях. Каждая секунда полета оценивалась в один балл, – значится в старой заметке о станции юных техников.

Юные воспитанники станции испытывают свои творения Фото: ВК"Станция юных техников" Бийск

Позже учреждения технического профиля в принципе стали «не популярны». Некоторые «осовременивают» и объединяют, другим, как бийской станции, приходится что-то терять. Дело не только в помещении, но и в кадрах, ребятах, которые могли посещать кружки именно в этом районе.

– Еще мой муж, которому сейчас более шестидесяти лет, занимался там, – вспоминает читатель «БР». – Сколько мальчишек получили дорогу в жизнь там? Картингисты, авиамодельный, кройки и шитья, фотокружок, – у детей был интерес, было занятие. Почему город так легко расстается с тем, что когда-то приносило ему славу? Никто не озаботился о том, куда ушли все те, кто там работал, кому были небезразличны мальчишки, кто воспитывал, учил, тренировал.

Кроме прочего, станция юных техников выполняла и социальную задачу. Сюда могли ходить все дети без исключения, кружки располагались рядом с домом. Они были бесплатными! О таком финансировании, как современные кванториумы, станции и не мечтали.

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Занятно посмотреть на сохранившиеся фотографии станции юных техников Камня-на-Оби, очень схожей с бийской. Ребята заняты сборкой моделей, изучают сложное устройство фотоаппарата.

Кирпичи уже отваливаются

Сейчас множество раз непроданное кирпичное здание требует ремонта. Скорее всего, очень основательного. Балконы опасны и непригодны для использования, между кирпичами появился мох и плесень.

Находиться и внутри, и снаружи — опасно Фото: Анна Сабанова

Отдельные камни уже готовы свалиться на голову прохожим. Рядом расположены жилые дома, музыкальная школа. И дети часто лазят по лестницам, с любопытством заглядывая в окна. Оградительную ленту убрали, и предупреждений о том, что делать все это – опасно, нет. Лишь табличка «продается» напоминает о статусе здания.

Куски здания отваливаются сами по себе Фото: Анна Сабанова

Большой исторической ценности у здания нет, интереса для города оно не представляет. Классическое, двухэтажное. Под окнами выполнены простые круглые барельефы. Балкон над главным входом держат мощные колонны без украшений и излишеств.

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Напомним, что объект выставили на торги на основании решения городской Думы Бийска «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на плановый период 2021-2023 годов». На предлагаемые торги ожидаемо не поступает заявок от желающих. Горожанам остается лишь сокрушаться:

– Бедное здание! Рушится, мусор вокруг здания никто не убирает. Все зарастает. А юных техников там давно никто не видал.

Здание станции юных техников в Бийске выставлено на продажу в шестой раз

11:15, 10.09.2021 2522

Бийский рабочий