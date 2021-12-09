Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 524 случая коронавируса, умерло 29 человек

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 524 случая коронавируса, выздоровело 2113 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19-29

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 524 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 128,

Бийск — 47,

Рубцовск — 45,

Камень-на-Оби — 21,

Заринск — 20,

Алейск — 18,

Славгород, Топчихинский район — по 15 заболевших,

Благовещенский, Немецкий национальный районы — по 14,

Первомайский район — 13,

Кулундинский район — 10,

Заринский, Михайловский, Родинский районы — по 9,

Алейский, Поспелихинский, Смоленский, Суетский районы — по 8,

Баевский, Романовский, Рубцовский, Хабарский районы — по 7,

Завьяловский, Залесовский, Крутихинский, Усть-Пристанский районы — по 6,

Новоалтайск, Калманский, Курьинский, Шипуновский районы – по 5,

Зональный, Ключевский, Целинный районы — по 3,

Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Тогульский районы — по 2,

Ельцовский, Красногорский, Краснощековский, Кытмановский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Солтонский, Тальменский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 108 212 человек, в т. ч. 9040 ребенка. Выздоровели 81 627 человек (+ 2113). Итого всего умерли 7 413 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 974 человек (+ 29), иные причины смерти – 1 439 человек (+ 0).

По состоянию на 8 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 981 человек. Кроме этого, 310 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 610, из них подключено к аппаратам ИВЛ –251.

Минздравом края развернута 4601 койка, к кислороду имеют подключение 3304, с ИВЛ –360. Резервных коек — 1310.

64 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.260 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Главврачи ковидных госпиталей Алтайского края просят поддержать закон QR-кодах

10:17, 08.12.2021 1078

Бийский рабочий