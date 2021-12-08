Бийск: За минувшие выходные бийчане перевели мошенникам более 2,5 млн рублей

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Бийчане продолжают верить мошенникам и переводить им сотни тысяч рублей, рассказали в МУ МВД России «Бийское»

«Ваш сын/дочь/внук попал в ДТП, срочно нужны деньги для урегулирования вопроса…» — про эту схему обмана, казалось бы, знают уже все. Но все же мошенники находят бийчан, готовых в это поверить.

Так, только за прошедшие выходные больше полумиллиона заработали аферисты рассказывая заученные фразы про аварию. При этом четверо жителей Бийска приняли верное решение: не стали торопиться и отдавать деньги неизвестным, а перезвонили своим родственникам.

Пытаясь открыть для себя новый заработок, трое бийчанок лишились порядка двух миллионов рублей. Женщины нашли в интернете объявления о возможности приумножить капитал на инвестициях, взяли кредиты и вложились. В результате вывести денежные средства не смогли, а «консультанты» перестали выходить на связь.

— Всего же за минувшие выходные дни добычей мошенников стали более 2 500 000 рублей. Все это сбережения бийчан, а также заемные средства, за которые придется еще рассчитываться не один год, к тому же с процентами. Поэтому прежде, чем поверить словам незнакомых людей, пусть они даже звучат вполне правдоподобно, перепроверьте все. Позвоните близким, если речь идет о них, в банк, если разговор касается вашего электронного счета. Это поможет уберечь ваш кошелек от преступных посягательств, — пояснили в пресс-службе бийской полиции.

Пытаясь вернуть семейное счастье, пожилая бийчанка потеряла более 20 тысяч

17:20, 24.11.2021 1058

Бийский рабочий