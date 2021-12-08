Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 519 случаев коронавируса, умерло 29

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В Алтайском крае зарегистрировано 519 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 838 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 — 27

Новые случаи

Барнаул — 140, Бийск — 43, Бийский район — 12, Благовещенский район — 8, Егорьевский район — 1, Ельцовский район — 1, Залесовский район — 7, Заринск — 22, Заринский район — 3, Зональный район — 1, Камень-на-Оби — 30, Каменский район — 15, Косихинский район — 4, Красногорский район — 6, Крутихинский район — 10, Кулундинский район — 9, Курьинский район — 4, Кытмановский район — 2, Локтевский район — 24, Михайловский район — 3, Немецкий национальный район — 13, Новоалтайск — 1, Павловский район — 11, Панкрушихинский район — 1, Первомайский район — 13, Поспелихинский район — 10, Ребрихинский район — 9, Рубцовск — 44, Славгород — 30, Солтонский район — 2, Суетский район — 6, Табунский район — 2, Тальменский район — 1, Третьяковский район — 11, Троицкий район — 4, Угловский район — 1, Хабарский район — 8, Целинный район — 7, Шипуновский район — 13, Яровое — 11.

Коронавирус в Алтайском крае на 7 декабря

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 015 человек.

306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

63 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

294 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 612, из них подключено к аппаратам ИВЛ –253.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 365,55 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7208 человек в день.

Более 90% алтайских учителей привились от коронавируса

11:49, 04.12.2021 822

Бийский рабочий