Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 517 случаев коронавируса, умерло 28

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В регионе пока не снижается рост числа инфицированных COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 517 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 756 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-28.

Новые случаи

Барнаул – 122

Бийск – 48

Рубцовск – 44

Третьяковский район – 26

Локтевский район – 24

Бийский район – 23

Мамонтовский, Шипуновский район – 19

Камень-на-Оби, Благовещенский район — 18

Целинный район – 14

Немецкий национальный район – 12

Егорьевский, Курьинский район — 10

Новичихинский район – 9

Алейск, Ключевский, Усть-Калманский район – 8

Змеиногорский, Краснощековский, Хабарский район – 7

Зональный , Михайловский, Поспелихинский район – 5

Алтайский, Красногорский, Советский, Кулундинский район – 4

Бурлинский, Родинский, Суветский, Угловский, Тюменцевский район – 3

Славгород, Смоленский, Топчихинский район – 2

Баевский, Павловский, Табунский, Шелаболихинский район — 1

Коронавирус в Алтайском крае на 6 декабря

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 153 человека.

306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

54 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

336 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 624, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258.

Вакцинация в Алтайском крае на 6 декабря

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 336 363 комплекта вакцины.

На 6 декабря в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 1 068 018 человек, в том числе:

124 255 человек получили первую прививку;

895 049 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);

48 714 человек прошли повторную вакцинацию.

Трое больных коронавирусом детей умерли в Алтайском крае

11:45, 05.12.2021 1050

Бийский рабочий