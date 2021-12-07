ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 517 случаев коронавируса, умерло 28

Горняк22
9 минут Ago

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В регионе пока не снижается рост числа инфицированных COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 517 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 756 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-28.

Новые случаи

  • Барнаул – 122
  • Бийск – 48
  • Рубцовск – 44
  • Третьяковский район – 26
  • Локтевский район – 24
  • Бийский район – 23
  • Мамонтовский, Шипуновский район – 19
  • Камень-на-Оби, Благовещенский район — 18
  • Целинный район – 14
  • Немецкий национальный район – 12
  • Егорьевский, Курьинский район — 10
  • Новичихинский район – 9
  • Алейск, Ключевский, Усть-Калманский район – 8
  • Змеиногорский, Краснощековский, Хабарский  район – 7
  • Зональный , Михайловский, Поспелихинский район – 5
  • Алтайский, Красногорский, Советский, Кулундинский  район – 4
  • Бурлинский, Родинский, Суветский, Угловский, Тюменцевский район – 3
  • Славгород, Смоленский, Топчихинский район – 2
  • Баевский, Павловский, Табунский, Шелаболихинский район — 1

Коронавирус в Алтайском крае на 6 декабря

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 153 человека.
  • 306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 54 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
  • 336 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 624, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258.

Вакцинация в Алтайском крае на 6 декабря

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 336 363 комплекта вакцины.

На 6 декабря в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 1 068 018 человек, в том числе:

  • 124 255 человек получили первую прививку;
  • 895 049 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
  • 48 714 человек прошли повторную вакцинацию.

За сутки в Алтайском крае выявлено 517 случаев коронавируса, умерло 281

Трое больных коронавирусом детей умерли в Алтайском крае

11:45, 05.12.2021 1050

 

Бийский рабочий

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