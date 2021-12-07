Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 517 случаев коронавируса, умерло 28
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В регионе пока не снижается рост числа инфицированных COVID-19
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 517 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 756 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-28.
Новые случаи
- Барнаул – 122
- Бийск – 48
- Рубцовск – 44
- Третьяковский район – 26
- Локтевский район – 24
- Бийский район – 23
- Мамонтовский, Шипуновский район – 19
- Камень-на-Оби, Благовещенский район — 18
- Целинный район – 14
- Немецкий национальный район – 12
- Егорьевский, Курьинский район — 10
- Новичихинский район – 9
- Алейск, Ключевский, Усть-Калманский район – 8
- Змеиногорский, Краснощековский, Хабарский район – 7
- Зональный , Михайловский, Поспелихинский район – 5
- Алтайский, Красногорский, Советский, Кулундинский район – 4
- Бурлинский, Родинский, Суветский, Угловский, Тюменцевский район – 3
- Славгород, Смоленский, Топчихинский район – 2
- Баевский, Павловский, Табунский, Шелаболихинский район — 1
Коронавирус в Алтайском крае на 6 декабря
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 153 человека.
- 306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 54 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
- 336 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 624, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258.
Вакцинация в Алтайском крае на 6 декабря
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 336 363 комплекта вакцины.
На 6 декабря в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 1 068 018 человек, в том числе:
- 124 255 человек получили первую прививку;
- 895 049 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
- 48 714 человек прошли повторную вакцинацию.
Трое больных коронавирусом детей умерли в Алтайском крае
11:45, 05.12.2021 1050