ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 523 случаев коронавируса, умерло 32

Горняк22
3 часа Ago

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Зарегистрировано 523 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 514 пациентов, умерло 32 человека, от COVID-19 — 27

Новые случаи

  • Барнаул – 137
  • Бийск, Рубцовск — по 43 заболевших
  • Камень-на-Оби – 25
  • Заринск – 23
  • Славгород – 17
  • Третьяковский район – 15
  • Локтевский район – 14
  • Благовещенский район – 13
  • Алейск, Волчихинский, Кулундинский, Михайловский районы — по 12
  • Топчихинский район – 11
  • Каменский, Целинный районы — по 9
  • Алейский, Калманский, Угловский районы — по 8
  • Ключевской, Смоленский районы — по 7
  • Новоалтайск, Крутихинский, Суетский районы – по 6
  • Зональный, Павловский, Первомайский районы – по 5
  • Красногорский, Тогульский районы – по 4
  • Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Петропавловский, Романовский, Советский районы- по 3
  • Егорьевский, Панкрушихинский, Троицкий, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2
  • Белокуриха, Бийский, Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Краснощековский, Рубцовский, Солтонский, Табунский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 2 декабря

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 171 человек.
  • 343 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
  • 317 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 663, из них подключено к аппаратам ИВЛ –240.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 380,90 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10322 человека в день.

За сутки в Алтайском крае выявлено 523 случаев коронавируса, умерло 321

С 3 декабря еще в одном ТЦ Бийска откроют дополнительный пункт вакцинации

11:08, 02.12.2021 1205

 

Бийский рабочий

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