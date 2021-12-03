Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 523 случаев коронавируса, умерло 32
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Зарегистрировано 523 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 514 пациентов, умерло 32 человека, от COVID-19 — 27
Новые случаи
- Барнаул – 137
- Бийск, Рубцовск — по 43 заболевших
- Камень-на-Оби – 25
- Заринск – 23
- Славгород – 17
- Третьяковский район – 15
- Локтевский район – 14
- Благовещенский район – 13
- Алейск, Волчихинский, Кулундинский, Михайловский районы — по 12
- Топчихинский район – 11
- Каменский, Целинный районы — по 9
- Алейский, Калманский, Угловский районы — по 8
- Ключевской, Смоленский районы — по 7
- Новоалтайск, Крутихинский, Суетский районы – по 6
- Зональный, Павловский, Первомайский районы – по 5
- Красногорский, Тогульский районы – по 4
- Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Петропавловский, Романовский, Советский районы- по 3
- Егорьевский, Панкрушихинский, Троицкий, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2
- Белокуриха, Бийский, Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Краснощековский, Рубцовский, Солтонский, Табунский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 2 декабря
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 171 человек.
- 343 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
- 317 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 663, из них подключено к аппаратам ИВЛ –240.
Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 380,90 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10322 человека в день.
С 3 декабря еще в одном ТЦ Бийска откроют дополнительный пункт вакцинации
11:08, 02.12.2021 1205