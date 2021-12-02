ГОРНЯК22 02.12.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 525 случаев коронавируса, умерло 29

Горняк22
2 часа Ago

1

За сутки в крае выздоровело 529 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 – 27

Новые случаи

  • Барнаул – 142
  • Бийск – 46
  • Рубцовск – 43
  • Алейск – 17
  • Змеиногорский, Топчихинский районы — по 16 заболевших
  • Михайловский район – 15
  • Каменский, Шелаболихинский районы – 14
  • Мамонтовский, Рубцовский районы – по 13
  • Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Поспелихинский районы — по 12
  • Камень-на-Оби, Курьинский район — по 11
  • Кулундинский район – 10
  • Третьяковский район – 9
  • Немецкий национальный, Ребрихинский, Угловский районы — по 8
  • Ключевский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 7
  • Заринск, Быстроистокский районы – по 6
  • Калманский район – 5
  • Павловский район – 4
  • Завьяловский, Краснощековский, Солонешенский районы — по 3
  • Локтевский, Романовский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 2
  • Славгород, Смоленский, Бурлинский, Целинный районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 1 декабря

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 247 человек.
  • 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
  • 306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 672, из них подключено к аппаратам ИВЛ –252.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 386,21 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10712 человек в день.  

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 336 363 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

За сутки в Алтайском крае выявлено 525 случаев коронавируса, умерло 291

Виктор Томенко доложил Мишустину о ситуации с коронавирусом в регионе

12:44, 01.12.2021 1352

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Жительница Новосибирской области признана виновной в убийстве случайного знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жительница Новосибирской области признана виновной в убийстве случайного знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
2 часа Ago
Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для...
Горняк22: Алейским МСО СУ СКР по Алтайскому краю направлено в суд уголовное дело по факту смерти мужчины в результате наезда транспортного средства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Алейским МСО СУ СКР по Алтайскому краю направлено в суд уголовное дело по факту смерти мужчины в результате наезда транспортного средства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
2 часа Ago
Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего...
Горняк22: Школа, больница и жилые дома остались без тепла из-за порыва сетей на Потоке

Горняк22: Школа, больница и жилые дома остались без тепла из-за порыва сетей на Потоке

Горняк22
2 часа Ago
Коммунальная авария Фото: Елена Ярославцева, Barnaul22 Сейчас на месте работают коммунальщики и продолжают устранять коммунальную аварию. О предварительных сроках окончания...

Читать по теме:

ВТОПЕ: