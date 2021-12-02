Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 525 случаев коронавируса, умерло 29

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За сутки в крае выздоровело 529 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 – 27

Новые случаи

Барнаул – 142

Бийск – 46

Рубцовск – 43

Алейск – 17

Змеиногорский, Топчихинский районы — по 16 заболевших

Михайловский район – 15

Каменский, Шелаболихинский районы – 14

Мамонтовский, Рубцовский районы – по 13

Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Поспелихинский районы — по 12

Камень-на-Оби, Курьинский район — по 11

Кулундинский район – 10

Третьяковский район – 9

Немецкий национальный, Ребрихинский, Угловский районы — по 8

Ключевский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 7

Заринск, Быстроистокский районы – по 6

Калманский район – 5

Павловский район – 4

Завьяловский, Краснощековский, Солонешенский районы — по 3

Локтевский, Романовский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 2

Славгород, Смоленский, Бурлинский, Целинный районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 1 декабря

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 247 человек.

355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 672, из них подключено к аппаратам ИВЛ –252.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 386,21 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10712 человек в день.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 336 363 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Виктор Томенко доложил Мишустину о ситуации с коронавирусом в регионе

12:44, 01.12.2021 1352

Бийский рабочий