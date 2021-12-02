Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 525 случаев коронавируса, умерло 29
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За сутки в крае выздоровело 529 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 – 27
Новые случаи
- Барнаул – 142
- Бийск – 46
- Рубцовск – 43
- Алейск – 17
- Змеиногорский, Топчихинский районы — по 16 заболевших
- Михайловский район – 15
- Каменский, Шелаболихинский районы – 14
- Мамонтовский, Рубцовский районы – по 13
- Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Поспелихинский районы — по 12
- Камень-на-Оби, Курьинский район — по 11
- Кулундинский район – 10
- Третьяковский район – 9
- Немецкий национальный, Ребрихинский, Угловский районы — по 8
- Ключевский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 7
- Заринск, Быстроистокский районы – по 6
- Калманский район – 5
- Павловский район – 4
- Завьяловский, Краснощековский, Солонешенский районы — по 3
- Локтевский, Романовский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 2
- Славгород, Смоленский, Бурлинский, Целинный районы — по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 1 декабря
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 247 человек.
- 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
- 306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 672, из них подключено к аппаратам ИВЛ –252.
Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 386,21 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10712 человек в день.
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 336 363 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Виктор Томенко доложил Мишустину о ситуации с коронавирусом в регионе
12:44, 01.12.2021 1352