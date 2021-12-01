ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 520 случаев коронавируса, умерло 30 человек

Горняк22
14 часов Ago

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 520 случай коронавируса, выздоровело 513 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-28.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 520 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 154,
  • Бийск — 46,
  • Рубцовск и Кулундинский район – по 16,
  • Локтевский и  Немецкий национальный районы – по 15,
  • Быстроистокский и Калманский районы – по 14,
  • Курьинский, Змеиногорский, Мамонтовский район – по 13,
  • Первомайский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 12,
  • Павловский район — 11,
  • Заринск, Алейский, Благовещенский районы – по 10,
  • Рубцовский, Тальменский, Усть-Калманский районы — по 9,
  • Троицкий район — 8,
  • Панкрушихинский район — 7,
  • Камень-на-Оби, Волчихинский, Косихинский, Шелаболихинский районы — по 6,
  • Петропавловский район — 5,
  • Ключевский, Михайловский, Табунский район — по 4,
  • Алейск, Крутихинский, Родинский, Романовский район – по 3,
  • Бурлинский, Каменский, Солонешенский, Суетский, Топчихинский, Чарышский районы – по 2,
  • Алтайский, Баевский, Новичихинский, Поспелихинский, Смоленский, Советский, Тюменцевский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 104 046 человек, в т. ч. 8515 ребенка. Выздоровели 75 040 человек (+ 513). Итого всего умерли 7 177 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 749 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 428 человек (+ 2).

По состоянию на 30 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3295 человек. Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 683, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258.

Минздравом края развернуто 4701 койки, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек — 1051.

68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.343 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За сутки в Алтайском крае выявлено 520 случаев коронавируса, умерло 30 человек1

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11:11, 30.11.2021 842

 

Бийский рабочий

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