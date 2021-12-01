Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 520 случаев коронавируса, умерло 30 человек

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 520 случай коронавируса, выздоровело 513 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-28.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 520 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 154,

Бийск — 46,

Рубцовск и Кулундинский район – по 16,

Локтевский и Немецкий национальный районы – по 15,

Быстроистокский и Калманский районы – по 14,

Курьинский, Змеиногорский, Мамонтовский район – по 13,

Первомайский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 12,

Павловский район — 11,

Заринск, Алейский, Благовещенский районы – по 10,

Рубцовский, Тальменский, Усть-Калманский районы — по 9,

Троицкий район — 8,

Панкрушихинский район — 7,

Камень-на-Оби, Волчихинский, Косихинский, Шелаболихинский районы — по 6,

Петропавловский район — 5,

Ключевский, Михайловский, Табунский район — по 4,

Алейск, Крутихинский, Родинский, Романовский район – по 3,

Бурлинский, Каменский, Солонешенский, Суетский, Топчихинский, Чарышский районы – по 2,

Алтайский, Баевский, Новичихинский, Поспелихинский, Смоленский, Советский, Тюменцевский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 104 046 человек, в т. ч. 8515 ребенка. Выздоровели 75 040 человек (+ 513). Итого всего умерли 7 177 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 749 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 428 человек (+ 2).

По состоянию на 30 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3295 человек. Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 683, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258.

Минздравом края развернуто 4701 койки, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек — 1051.

68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.343 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Спутник 2.0: Центр Гамалеи готов доработать вакцину под новый омикрон-штамм

11:11, 30.11.2021 842

Бийский рабочий