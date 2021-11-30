ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: За время пандемии 39% россиян просили о прибавке к зарплате

Горняк22
13 минут Ago

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Чем выше была зарплата у россиян, тем чаще они просили прибавки

В последние полтора года 39% россиян обратились к руководству за прибавкой к зарплате. Такие данные приводит РБК, со ссылкой на данные опроса SuperJob. Опрос был среди 2,5 тыс. россиян старше 18 лет во всех округах страны.

При этом из тех, кто просил прибавку, ее получили 45% опрошенных. Чаще всего оплату труда повышали на 10%. Еще 10% участников опроса рассказали, что зарплату им повысили на 5%. 7% опрошенных получили прибавку в размере 30% и более. Не называли конкретного размера прибавки 27% россиян.

Тем, кто не выдвигал руководству определенной суммы, зарплату повышали в основном на 10%.

Отмечается, что мужчины обращались к руководству с просьбой о повышении дохода чаще женщин (43 и 35% соответственно). А чем выше была зарплата у россиян, тем чаще они просили прибавки. Так среди сотрудников с доходом более 80 тыс. руб. прибавку просили 47% респондентов, из тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. — 26%.

За время пандемии 39% россиян просили о прибавке к зарплате1

В 2022 году размер минимальной зарплаты в Алтайском крае увеличится на 28%

09:23, 26.11.2021 1745

 

Бийский рабочий

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