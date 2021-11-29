ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Бийске зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19

Горняк22
9 часов Ago

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По показателям заболеваемости край продолжает оставаться на стабильно высоких цифрах

 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 491 пациент, умерло 32 человек, от COVID-19-29.

Новые случаи

  • Барнаул – 155
  • Бийск – 48
  • Рубцовск – 43
  • Славгород – 28
  • Камень-на-Оби – 16
  • Усть-Калманский район – 14
  • Алейск – 13
  • Благовещенский, Немецкий национальный, Угловский районы — по 12 заболевших
  • Кулундинский, Локтевский, Родинский районы — по 11
  • Алейский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский районы — по 10
  • Ключевской район – 9
  • Залесовский, Топчихинский районы — по 8
  • Михайловский район – 7
  • Бийский, Поспелихинский районы — по 6
  • Заринск, Волчихинский, Романовский, Суетский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 5
  • Алтайский, Бурлинский, Хабарский районы — по 4
  • Быстроистокский, Калманский районы — по 3
  • Заринский, Смоленский районы — по 2
  • Каменский, Солонешенский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 28 ноября

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 399 человек.
  • 351 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 62 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
  • 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 712, из них подключено к аппаратам ИВЛ –262.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 412,57 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7058 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7309 за минувшие сутки.

За сутки в Бийске зарегистрировано 48 новых случаев COVID-191

Минздрав: Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

14:17, 26.11.2021 1665

 

Бийский рабочий

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