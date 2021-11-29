Бийск: За сутки в Бийске зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19

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По показателям заболеваемости край продолжает оставаться на стабильно высоких цифрах

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 491 пациент, умерло 32 человек, от COVID-19-29.

Новые случаи

Барнаул – 155

Бийск – 48

Рубцовск – 43

Славгород – 28

Камень-на-Оби – 16

Усть-Калманский район – 14

Алейск – 13

Благовещенский, Немецкий национальный, Угловский районы — по 12 заболевших

Кулундинский, Локтевский, Родинский районы — по 11

Алейский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский районы — по 10

Ключевской район – 9

Залесовский, Топчихинский районы — по 8

Михайловский район – 7

Бийский, Поспелихинский районы — по 6

Заринск, Волчихинский, Романовский, Суетский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 5

Алтайский, Бурлинский, Хабарский районы — по 4

Быстроистокский, Калманский районы — по 3

Заринский, Смоленский районы — по 2

Каменский, Солонешенский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 28 ноября

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 399 человек.

351 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

62 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 712, из них подключено к аппаратам ИВЛ –262.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 412,57 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7058 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7309 за минувшие сутки.

Минздрав: Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

14:17, 26.11.2021 1665

Бийский рабочий