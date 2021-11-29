Бийск: За сутки в Бийске зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19
5
По показателям заболеваемости край продолжает оставаться на стабильно высоких цифрах
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 491 пациент, умерло 32 человек, от COVID-19-29.
Новые случаи
- Барнаул – 155
- Бийск – 48
- Рубцовск – 43
- Славгород – 28
- Камень-на-Оби – 16
- Усть-Калманский район – 14
- Алейск – 13
- Благовещенский, Немецкий национальный, Угловский районы — по 12 заболевших
- Кулундинский, Локтевский, Родинский районы — по 11
- Алейский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский районы — по 10
- Ключевской район – 9
- Залесовский, Топчихинский районы — по 8
- Михайловский район – 7
- Бийский, Поспелихинский районы — по 6
- Заринск, Волчихинский, Романовский, Суетский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 5
- Алтайский, Бурлинский, Хабарский районы — по 4
- Быстроистокский, Калманский районы — по 3
- Заринский, Смоленский районы — по 2
- Каменский, Солонешенский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 28 ноября
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 399 человек.
- 351 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 62 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
- 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 712, из них подключено к аппаратам ИВЛ –262.
Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 412,57 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7058 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7309 за минувшие сутки.
Минздрав: Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
14:17, 26.11.2021 1665