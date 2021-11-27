Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 523 случая коронавируса, умерло 28 человек

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 523 случая коронавируса, выздоровело 525 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-28

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 523 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 133,

Бийск, Рубцовск – по 36 заболевших,

Камень-на-Оби — 23,

Алейск, Заринск — 16,

Славгород – 15,

Волчихинский район — 14,

Мамонтовский район — 13,

Первомайский, Угловский район — по 12,

Благовещенский район — 11,

Белокуриха, Яровое, Калманский, Михайловский, Поспелихинский, Топчихинский – по 10,

Завьяловский, Залесовский районы — по 9,

Краснощековский, Рубцовский, Шипуновский районы – по 8,

Егорьевский, Каменский, Родинский районы — по 7,

Кытмановский, Немецкий национальный, Тюменцевский районы – по 6,

Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Усть-Калманский районы — по 5,

Новичихинский, Усть-Пристанский районы — по 3,

Табунский район — 4,

Заринский, Панкрушихинский, Суетский, Хабарский районы — по 2,

Баевский, Курьинский, Кулундинский, Павловский, Ребрихинский, Романовский, Шелаболихинский район – 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 101 953 человека, в т. ч. 8 304 ребенка. Выздоровели 73 021 человек (+ 525). Итого всего умерли 7 057 человек (+28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 642 человека (+ 28), иные причины смерти – 1 415 человек (+ 0).

По состоянию на 26 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 405 человек. Кроме этого, 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 759, из них подключено к аппаратам ИВЛ –263.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек- 1043

79 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 369 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Минздрав: Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

14:17, 26.11.2021 1188

Бийский рабочий