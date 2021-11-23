Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 532 случая коронавируса, умерло 28 человек
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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 532 случая коронавируса, выздоровело 484 пациента, умерло 28 человек, от COVID-19-28
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 532 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул – 151,
- Рубцовск — 27,
- Бийск — 25,
- Немецкий национальный район – 20,
- Михайловский, Топчихинский районы – по 18,
- Угловский район – 16,
- Камень-на-Оби, Бийский, Усть-Калманский районы – по 15 заболевших,
- Славгород — 14,
- Новоалтайск – 13,
- Волчихинский, Шипуновский районы – по 13 заболевших,
- Кулундинский район — 12,
- Белокуриха, Благовещенский, Змеиногорский, Локтевский районы – по 10,
- Калманский, Ребрихинский районы — по 8,
- Косихинский район – 7,
- Мамонтовский, Первомайский, Чарышский районы – по 6,
- Быстроистокский, Зональный, Курьинский, Хабарский районы – по 5 заболевших,
- Алтайский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Новичихинский, Табунский районы – по 4,
- Тальменский, Третьяковский, Тюменцевский, Троицкий, Целинный районы – по 2,
- Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский, Суетский, Шелаболихинский район – 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 99845 человек, в т. ч. 8093 детей. Выздоровели 70735 человек (+ 484). Итого всего умерли 6 937 человек (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 526 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 411 человек (+ 0).
По состоянию на 22 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 639 человек. Кроме этого, 509 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 789, из них подключено к аппаратам ИВЛ –293.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 698.
65 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.443 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За месяц уровень коллективного иммунитета в Алтайском крае вырос лишь на 2,4%
11:13, 22.11.2021 854