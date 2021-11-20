ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 530 случаев коронавируса, умерло 33 человека

Горняк22
5 часов Ago

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 530 случаев коронавируса, выздоровел 493 пациента, умерло 33 человека, от COVID-19-28

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 530 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 155,
  • Бийск — 47,
  • Рубцовск — 32,
  • Славгород — 29,
  • Алейск и Заринск — 23,
  • Камень-на-Оби — 20,
  • Усть-Калманский район — 13,
  • Топчихинский район — 12,
  • Волчихинский и  Первомайский район — 10,
  • Яровое, Благовещенский, Кулундинский, Мамонтовский, Рубцовский, Угловский, Чарышский районы – по 9,
  • Алейский, Немецкий национальный районы – по 8,
  • Быстроистокский, Михайловский, Романовский районы — по 7,
  • Калманский, Усть-Пристанский районы — по 5, 
  • Бурлинский, Каменский, Ключевский, Солонешенский, Шипуновский районы — по 4,
  • Егорьевский, Поспелихинский районы — по 3,
  • Новоалтайск, Косихинский, Краснощековский, Панкрушихинский, Смоленский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 2,
  • ЗАТО Сибирский, Кытмановский, Ребрихинский, Родинский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 98 244 человек, в т. ч. 7 876 детей. Выздоровели 69 210 человек (+ 493). Итого всего умерли 6 848 человек (+ 33), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 439 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 409 человека (+ 5).

По состоянию на 19 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 838 человек. Кроме этого, 387 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 810, из них подключено к аппаратам ИВЛ –304.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек- 621.

55 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 489 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За сутки в Алтайском крае выявлено 530 случаев коронавируса, умерло 33 человека1

В России всем пациентам с ОРВИ будут проводить тест на COVID-19

11:58, 19.11.2021 754

Бийский рабочий

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