Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 530 случаев коронавируса, умерло 33 человека

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 530 случаев коронавируса, выздоровел 493 пациента, умерло 33 человека, от COVID-19-28

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 530 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 155,

Бийск — 47,

Рубцовск — 32,

Славгород — 29,

Алейск и Заринск — 23,

Камень-на-Оби — 20,

Усть-Калманский район — 13,

Топчихинский район — 12,

Волчихинский и Первомайский район — 10,

Яровое, Благовещенский, Кулундинский, Мамонтовский, Рубцовский, Угловский, Чарышский районы – по 9,

Алейский, Немецкий национальный районы – по 8,

Быстроистокский, Михайловский, Романовский районы — по 7,

Калманский, Усть-Пристанский районы — по 5,

Бурлинский, Каменский, Ключевский, Солонешенский, Шипуновский районы — по 4,

Егорьевский, Поспелихинский районы — по 3,

Новоалтайск, Косихинский, Краснощековский, Панкрушихинский, Смоленский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 2,

ЗАТО Сибирский, Кытмановский, Ребрихинский, Родинский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 98 244 человек, в т. ч. 7 876 детей. Выздоровели 69 210 человек (+ 493). Итого всего умерли 6 848 человек (+ 33), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 439 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 409 человека (+ 5).

По состоянию на 19 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 838 человек. Кроме этого, 387 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 810, из них подключено к аппаратам ИВЛ –304.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек- 621.

55 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 489 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

В России всем пациентам с ОРВИ будут проводить тест на COVID-19

11:58, 19.11.2021 754

Бийский рабочий