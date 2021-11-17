Бийск: За сутки в Алтайском крае с диагнозом «коронавирус» скончались 33 человека
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В крае за сутки зарегистрировано 525 случаев заболевания COVID, выздоровело 519 пациентов, умерло 33 человека, от COVID-19 – 29
Новые случаи
- Барнаул – 149
- Бийск – 51
- Рубцовск – 25
- Славгород, Яровое, Завьяловский район — по 14 заболевших
- Заринск, Благовещенский, Немецкий национальный, Шипуновский районы – по 13
- Калманский район – 12
- Кулундинский район – 11
- Локтевский, Мамонтовский, Первомайский районы — по 10
- Волчихинский, Ключевской, Топчихинский, Угловский районы — по 9
- Усть-Калманский район – 8
- Новоалтайск, Алейский, Ребрихинский районы — по 7
- Михайловский, Романовский, Хабарский районы — по 6
- Егорьевский, Каменский, Курьинский, Рубцовский, Усть- Пристанский, Чарышский районы – по 5
- Алейск, Залесовский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский районы – по 4
- Павловский, Панкрушихинский, Суетский, Тогульский районы — по 3
- Бурлинский, Крутихинский районы – 2
- Камень-на-Оби, Советский, Табунский, Троицкий районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 16 ноября
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 96 652 человека, в том числе 7745 детей.
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 880 человек.
- 381 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 552 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 824, из них подключено к аппаратам ИВЛ –301.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек – 505.
В бийском торговом центре откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID
14:12, 15.11.2021 1965