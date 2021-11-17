ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае с диагнозом «коронавирус» скончались 33 человека

Горняк22
7 часов Ago

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В крае за сутки зарегистрировано 525 случаев заболевания COVID, выздоровело 519 пациентов, умерло 33 человека, от COVID-19 – 29

Новые случаи

  • Барнаул – 149
  • Бийск – 51
  • Рубцовск – 25
  • Славгород, Яровое, Завьяловский район — по 14 заболевших
  • Заринск, Благовещенский, Немецкий национальный, Шипуновский районы – по 13
  • Калманский район – 12
  • Кулундинский район – 11
  • Локтевский, Мамонтовский, Первомайский районы — по 10
  • Волчихинский, Ключевской, Топчихинский, Угловский районы — по 9
  • Усть-Калманский район – 8
  • Новоалтайск, Алейский, Ребрихинский районы — по 7
  • Михайловский, Романовский, Хабарский районы — по 6
  • Егорьевский, Каменский, Курьинский, Рубцовский, Усть- Пристанский, Чарышский районы – по 5
  • Алейск, Залесовский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский районы – по 4
  • Павловский, Панкрушихинский, Суетский, Тогульский районы — по 3
  • Бурлинский, Крутихинский районы – 2
  • Камень-на-Оби, Советский, Табунский, Троицкий районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 16 ноября 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 96 652 человека, в том числе 7745 детей.

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 880 человек.
  • 381 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 552 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 824, из них подключено к аппаратам ИВЛ –301.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек – 505.

За сутки в Алтайском крае с диагнозом «коронавирус» скончались 33 человека 1

В бийском торговом центре откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID

14:12, 15.11.2021 1965

 

Бийский рабочий

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