Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 519 случаев коронавируса

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 519 случаев коронавируса, выздоровело 403 пациента, умерло 31 человек, от COVID-19-27.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 519 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 137,

Бийск — 44,

Славгород – 26,

Алейск, Рубцовск — по 22 заболевших,

Заринск — 20,

Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 14,

Калманский, Первомайский, Хабарский районы — по 11,

Кулундинский, Мамонтовский, Ребрихинский, Тогульский, Усть-Калманский районы — по 10,

Благовещенский, Волчихинский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Угловский районы — по 9,

Алейский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 8,

Суетский район — 7,

Заринский район — 6,

Завьяловский, Советский, Тюменцевский районы — по 5,

Крутихинский, Михайловский, Третьяковский районы — по 4,

Белокуриха, Егорьевский, Косихинский, Кытмоновский, Табунский районы — по 3,

Баевский, Ключевской, Павловский, Панкрушихинский, Чарышский районы – по 2,

Бурлинский, Новичихинский, Троицкий район — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 96 127 человека, в т. ч. 7686 ребенка. Выздоровели 67 230 человек (+ 403). Умерли 6 723 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 327 человек (+ 27), иные причины смерти – 1 396 человек (+ 4).

По состоянию на 15 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 957 человек. Кроме этого, 384 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 840, из них подключено к аппаратам ИВЛ –303.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 505.

36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.552 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

В бийском торговом центре откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID

14:12, 15.11.2021 1619

Бийский рабочий