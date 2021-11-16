ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 519 случаев коронавируса

Горняк22
1 час Ago

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 519 случаев коронавируса, выздоровело 403 пациента, умерло 31 человек, от COVID-19-27.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 519 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 137,
  • Бийск — 44,
  • Славгород – 26,
  • Алейск, Рубцовск — по 22 заболевших,
  • Заринск — 20,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 14,
  • Калманский, Первомайский, Хабарский районы — по 11,
  • Кулундинский, Мамонтовский, Ребрихинский, Тогульский, Усть-Калманский районы — по 10,
  • Благовещенский, Волчихинский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Угловский районы — по 9,
  • Алейский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 8,
  • Суетский район — 7,
  • Заринский район — 6,
  • Завьяловский, Советский, Тюменцевский районы — по 5,
  • Крутихинский, Михайловский, Третьяковский районы — по 4,
  • Белокуриха, Егорьевский, Косихинский, Кытмоновский, Табунский районы — по 3,
  • Баевский, Ключевской, Павловский, Панкрушихинский, Чарышский районы – по 2,
  • Бурлинский, Новичихинский, Троицкий район — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 96 127 человека, в т. ч. 7686 ребенка. Выздоровели 67 230 человек (+ 403). Умерли 6 723 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 327 человек (+ 27), иные причины смерти – 1 396 человек (+ 4).

По состоянию на 15 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 957 человек. Кроме этого, 384 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 840, из них подключено к аппаратам ИВЛ –303.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 505.

36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.552 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За сутки в Алтайском крае выявлено 519 случаев коронавируса1

В бийском торговом центре откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID

14:12, 15.11.2021 1619

Бийский рабочий

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