Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 519 случаев коронавируса
0
В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 519 случаев коронавируса, выздоровело 403 пациента, умерло 31 человек, от COVID-19-27.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 519 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 137,
- Бийск — 44,
- Славгород – 26,
- Алейск, Рубцовск — по 22 заболевших,
- Заринск — 20,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 14,
- Калманский, Первомайский, Хабарский районы — по 11,
- Кулундинский, Мамонтовский, Ребрихинский, Тогульский, Усть-Калманский районы — по 10,
- Благовещенский, Волчихинский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Угловский районы — по 9,
- Алейский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 8,
- Суетский район — 7,
- Заринский район — 6,
- Завьяловский, Советский, Тюменцевский районы — по 5,
- Крутихинский, Михайловский, Третьяковский районы — по 4,
- Белокуриха, Егорьевский, Косихинский, Кытмоновский, Табунский районы — по 3,
- Баевский, Ключевской, Павловский, Панкрушихинский, Чарышский районы – по 2,
- Бурлинский, Новичихинский, Троицкий район — по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 96 127 человека, в т. ч. 7686 ребенка. Выздоровели 67 230 человек (+ 403). Умерли 6 723 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 327 человек (+ 27), иные причины смерти – 1 396 человек (+ 4).
По состоянию на 15 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 957 человек. Кроме этого, 384 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 840, из них подключено к аппаратам ИВЛ –303.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 505.
36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.552 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
В бийском торговом центре откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID
14:12, 15.11.2021 1619