Бийск: За «Трамвайным управлением» Бийска насчитали имущества почти на 40 млн рублей

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На бийском предприятии, находящемся в стадии банкротства, провели инвентаризацию

Земельные участки, здания, трамвайные пути, оборудование и сами вагоны — все это посчитал внешний управляющий МУП Бийска «Трамвайное управление».

По описи за муниципальным предприятием числится 469 объектов, из них 82 единицы составляет сам электротранспорт.

В том же списке — оборудование, такое как краны, прессы, молоты, станки, участки под остановками, сами павильоны, подстанции, недвижимость — от трамвайного депо до охранного поста.

На линии Бийска выходят трамваи, которым под 40 лет. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Отметим, напротив многих позиций балансовая стоимость указана в размере «0 руб». Как правило, это говорит о том, что конкретный объект уже изжил все запланированные сроки эксплуатации. При каждой инвентаризации с него «снималась» часть стоимости, и в итоге дошло до нуля.

Например, видно, что значительная доля бийских трамваев — 1970-х, 1980-х годов выпуска. Самый молодой — 2010 года, он же единственный, выпущенный в новом тысячелетии.

В общей сложности, балансовая стоимость имущества трамвайного комплекса оценили в 37,9 млн руб.

Из описи инвентаризации.

Напомним, сейчас предприятие находится под внешним управлением. Это так же один из этапов банкротства, однако не столь критичный как конкурсное производство, при котором уже проводится распродажа активов предприятия, чтобы рассчитаться с должниками.

Еще летом в МУП Бийска «Трамвайное управление» было именно в стадии конкурсного управления. Весь имущественный комплекс предприятия, включающий не только оборудование и недвижимость, но и полностью трамвайную сеть города — с путями, подстанциями и подвижным составом, продавался.

Напомним, весной торги начинались с 1,5 млрд руб. за комплекс, но в середине лета цена снизилась до 1,3 млрд руб.

Изначально в администрации города поясняли, что выкупать собственность банкротящегося МУПа нужды нет, поскольку после постепенного снижения цены ввиду отсутствия покупателей, он все равно был бы передан муниципалитету.

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Договором купли-продажи было обозначено, что новый собственник должен будет обеспечить оказание услуг пассажироперевозок электротранспортом. Однако затем и чиновники, и депутаты городской Думы признали, что в законе возможны лазейки, которые в случае выкупа кем-то трамвайного комплекса позволили бы пустить его на металлолом.

И учитывая возросшие цены на металл, трамвайная сеть могла бы привлечь недобросоветсных покупателей. В этом случае Бийск остался бы без трамвайного сообщения, ведь трамвайный комплекс и сами вагоны, которые сегодня выходят на линию, принадлежат именно банкротящемуся МУПу, и их городу (а точнее — новому МУПу «Бийскгортранс») приходится брать в аренду.

Примерно в 1 млн руб. обходится городу аренда трамваев. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Чтобы избежать такого риска, было решено вернуть предприятие на этап внешнего управления, когда еще возможно оздоровление экономической ситуации. Для этого городу необходимо было рассчитаться с кредиторами хотя бы частично. В июле из городского бюджета для этого было выделено 22 млн руб.

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Так этап конкурсного производства сменился предшествующим — внешним управлением. Это не значит, что продажи имущества МУП «Трамвайного управления» для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, не последует. Однако продавать будут то, что не скажется на основной работе предприятия.

Так, в конце ноября кредиторы МУПа — «Алтайэнергосбыт» и Федеральная налоговая служба России (задолженность «Трамвайного управления» которыми по сумме составляет почти 24 млн руб.) должны одобрить порядок продажи части имущества МУПа. Речь идет об автотранспортном средстве.

Бийский рабочий