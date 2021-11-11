Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 511 случаев коронавируса, умерло 32 человека
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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 511 случаев коронавируса, выздоровело 435 пациентов, умерло 32 человека, от COVID-19-30
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 511 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 132,
- Бийск — 46,
- Рубцовск — 38,
- Алейск — 20,
- Камень-на-Оби — 19,
- Заринск — 15,
- Кулундинский, Шипуновский районы — по 11 заболевших,
- Новоалтайск, Славгород, Мамонтовский район — по 10,
- Алейский, Благовещенский, Каменский, Локтевский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 9,
- Калманский, Ключевской, Михайловский, Поспелихинский, Топчихинский, Угловский районы — по 8,
- Волчихинский, Змеиногорский, Рубцовский районы — по 7,
- Первомайский район — 6,
- Курьинский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы — по 5,
- Краснощековский, Хабарский районы — по 4,
- Алтайский, Заринский, Родинский, Табунский районы — по 3,
- Белокуриха, Новичихинский, Павловский, Петропавловский, Романовский, Тальменский, Тогульский район – по 2,
- Бурлинский, Суетский районы — по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 93 534 человека, в т. ч. 7413 детей. Выздоровели 65 047 человек (+ 435). Умерли 6 571 человек (+ 32), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 187 человек (+ 30), иные причины смерти – 1 384 человека (+ 2).
По состоянию на 9 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3827 человек. Кроме этого, 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 835, из них подключено к аппаратам ИВЛ –302.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 621.
44 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.466 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
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12:52, 10.11.2021 1292