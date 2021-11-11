ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 511 случаев коронавируса, умерло 32 человека

Горняк22
7 часов Ago

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 511 случаев коронавируса, выздоровело 435 пациентов, умерло 32 человека, от COVID-19-30

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 511 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 132,
  • Бийск — 46,
  • Рубцовск — 38,
  • Алейск — 20,
  • Камень-на-Оби — 19,
  • Заринск — 15,
  • Кулундинский, Шипуновский районы — по 11 заболевших,
  • Новоалтайск, Славгород, Мамонтовский район — по 10,
  • Алейский, Благовещенский, Каменский, Локтевский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 9,
  • Калманский, Ключевской, Михайловский, Поспелихинский, Топчихинский, Угловский районы — по 8,
  • Волчихинский, Змеиногорский, Рубцовский районы — по 7,
  • Первомайский район — 6,
  • Курьинский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы — по 5,
  • Краснощековский, Хабарский районы — по 4,
  • Алтайский, Заринский, Родинский, Табунский районы — по 3,
  • Белокуриха, Новичихинский, Павловский, Петропавловский, Романовский, Тальменский, Тогульский район – по 2,
  • Бурлинский, Суетский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 93 534 человека, в т. ч. 7413 детей. Выздоровели 65 047 человек (+ 435). Умерли 6 571 человек (+ 32), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 187 человек (+ 30), иные причины смерти – 1 384 человека (+ 2).

По состоянию на 9 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3827 человек. Кроме этого, 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 835, из них подключено к аппаратам ИВЛ –302.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 621.

44 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.466 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За сутки в Алтайском крае выявлено 511 случаев коронавируса, умерло 32 человека1

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12:52, 10.11.2021 1292

Бийский рабочий

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