Бийск: За сутки в Алтайском крае выявлено 511 случаев коронавируса, умерло 32 человека

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 511 случаев коронавируса, выздоровело 435 пациентов, умерло 32 человека, от COVID-19-30

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 511 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 132,

Бийск — 46,

Рубцовск — 38,

Алейск — 20,

Камень-на-Оби — 19,

Заринск — 15,

Кулундинский, Шипуновский районы — по 11 заболевших,

Новоалтайск, Славгород, Мамонтовский район — по 10,

Алейский, Благовещенский, Каменский, Локтевский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 9,

Калманский, Ключевской, Михайловский, Поспелихинский, Топчихинский, Угловский районы — по 8,

Волчихинский, Змеиногорский, Рубцовский районы — по 7,

Первомайский район — 6,

Курьинский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы — по 5,

Краснощековский, Хабарский районы — по 4,

Алтайский, Заринский, Родинский, Табунский районы — по 3,

Белокуриха, Новичихинский, Павловский, Петропавловский, Романовский, Тальменский, Тогульский район – по 2,

Бурлинский, Суетский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 93 534 человека, в т. ч. 7413 детей. Выздоровели 65 047 человек (+ 435). Умерли 6 571 человек (+ 32), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 187 человек (+ 30), иные причины смерти – 1 384 человека (+ 2).

По состоянию на 9 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3827 человек. Кроме этого, 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 835, из них подключено к аппаратам ИВЛ –302.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 621.

44 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.466 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»

12:52, 10.11.2021 1292

Бийский рабочий