ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболело 508 человек, умерло 30

Горняк22
45 минут Ago

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За сутки зарегистрировано 508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 397 пациентов, умерло 30 человек, все – от COVID

Новые случаи

  • Барнаул – 154
  • Бийск – 49
  • Рубцовск – 21
  • Заринск – 19
  • Камень-на-Оби, Славгород — по 15 заболевших
  • Новоалтайск, Алейский, Змеиногорский, Локтевский, Петропавловский район – по 13
  • Мамонтовский район – 12
  • Яровое, Третьяковский район — по 9
  • Михайловский, Павловский, Топчихинский районы — по 8, Калманский, Каменский, Табунский, Угловский, Шипуновский районы – по 7
  • Алейск, Ключевской, Курьинский, Новичихинский, Тюменцевский районы — по 5
  • Благовещенский, Краснощековский, Ребрихинский, Целинный районы — по 4
  • Алтайский, Залесовский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 3
  • Волчихинский, Егорьевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Первомайский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2
  • Бурлинский, Заринский, Кытмановский, Родинский, Рубцовский, Советский районы — по 1.

 

Коронавирус в Алтайском крае на 9 ноября

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3787 человек.
  • 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 445 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 823, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306. За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболело 508 человек, умерло 30 1

Просто много заболевших: в Роспотребнадзоре пояснили статистику по Бийску

14:02, 08.11.2021 2300

 

Бийский рабочий

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