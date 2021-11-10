Бийск: За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболело 508 человек, умерло 30
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За сутки зарегистрировано 508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 397 пациентов, умерло 30 человек, все – от COVID
Новые случаи
- Барнаул – 154
- Бийск – 49
- Рубцовск – 21
- Заринск – 19
- Камень-на-Оби, Славгород — по 15 заболевших
- Новоалтайск, Алейский, Змеиногорский, Локтевский, Петропавловский район – по 13
- Мамонтовский район – 12
- Яровое, Третьяковский район — по 9
- Михайловский, Павловский, Топчихинский районы — по 8, Калманский, Каменский, Табунский, Угловский, Шипуновский районы – по 7
- Алейск, Ключевской, Курьинский, Новичихинский, Тюменцевский районы — по 5
- Благовещенский, Краснощековский, Ребрихинский, Целинный районы — по 4
- Алтайский, Залесовский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 3
- Волчихинский, Егорьевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Первомайский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2
- Бурлинский, Заринский, Кытмановский, Родинский, Рубцовский, Советский районы — по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 9 ноября
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3787 человек.
- 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 445 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 823, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306.
Просто много заболевших: в Роспотребнадзоре пояснили статистику по Бийску
14:02, 08.11.2021 2300