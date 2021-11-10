Бийск: За неделю в Бийске в ДТП погибли 3 человека и 14 сели за руль пьяными

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В пресс-службе МУ МВД России «Бийское» рассказали о том, сколько ДТП произошло за неделю праздничных дней и отдыха

За прошедшую неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Бийское» зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил телесные повреждения и трое скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, из них одна – девочка-подросток.

Кроме того, сотрудники городской Госавтоинспекции за неделю выявили более 600 нарушения Правил дорожного движения.

— Одной из наиболее актуальных угроз безопасности движения являются нетрезвые водители. В период с 1 по 7 ноября 2021 года дорожные полицейские задержали 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в ведомстве.

По всем фактам сотрудниками ГИБДД Бийска собраны административные материалы, которые направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30000 рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции Бийска задержали мужчину с пакетом наркотиков

17:10, 08.11.2021 863

Бийский рабочий