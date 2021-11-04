Бийск: За сутки в Бийске рассыпали более 200 тонн пескосоляной смеси

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Бийские дорожники перешли на зимний режим работы

В Бийск пришла зима. Температура упала ниже -10, и пока подниматься не планирует. На улице выпал снег.

Добросовестные автомобилисты успели подготовиться к фактической зиме, сменив резину, а те, кто не успел или не перестроился на зимний «формат» вождения, вчера устроили слет.

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Началась и очистка дорог от снега.

Как сообщили в городской администрации, за прошедшие сутки на дорогах Бийска работало 36 единиц техники, 67 человек.

Улицы и тротуары Бийска обслуживали МУП «Бийскгортранс», Приобское ДЭУ и ООО «Дорожник». Сотрудники предприятий чистили дороги и тротуары, в целях борьбы с гололедицей рассыпали пескосоляную смесь. Всего на улицах города было рассыпано около 225 тонн смеси.

Зимние автомобильные дороги Фото: Сергей Кулыгин

За прошедший сутки в работе были задействованы 7 КДМ (комбинированная машина на шасси КАМАЗ), 9 МТЗ (щетки), 3 погрузчика и другая техника. Дорожные службы продолжают работать, в том числе и по ночам.

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Бийский рабочий