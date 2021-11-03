ГОРНЯК22 03.11.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Алтайском крае выявили 474 заболевших коронавирусом

Горняк22
5 часов Ago

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 474 случая коронавируса, выздоровело 199 пациентов, умерло 32 человек, от COVID-19-26.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 474 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 139,
  • Бийск — 39,
  • Рубцовск — 35,
  • Славгород — 20,
  • Яровое – 17,
  • Змеиногорский район — 15,
  • Камень-на-Оби — 14,
  • Хабарский район — 12,
  • Заринск, Егорьевский, Кулундинский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский районы — по 10 заболевших,
  • Благовещенский, Павловский, Топчихинский районы — по 9,
  • Заринский, Калманский, Локтевский, Немецкий национальный, Третьяковский районы — по 8,
  • Романовский район — 7,
  • Мамонтовский, Поспелихинский, Шипуновский районы — по 6,
  • Алейский, Кытмановский районы — по 5,
  • Залесовский, Родинский, Суетский, Тюменцевский районы — по 3,
  • Волчихинский, Краснощековский, Рубцовский районы — по 2,
  • Каменский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1. 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 89515 человек, в т. ч. 6924 детей.

Выздоровели 62 494 человека (+ 199). Умерли 6 332 человек (+ 32), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 969 человек (+ 26), иные причины смерти – 1 363 человека (+ 6).

По состоянию на 2 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3947 человек. 

Кроме этого, 365 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 860, из них подключено к аппаратам ИВЛ –291.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3353, с ИВЛ – 358. Резервных коек — 534.

45 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.439 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За сутки в Алтайском крае выявили 474 заболевших коронавирусом1

В бийской школе открыли дополнительный пункт вакцинации от COVID

13:37, 02.11.2021 1324

Бийский рабочий

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