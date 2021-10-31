Бийск: За сутки в Бийске выявлено 50 заболевших коронавирусом

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 464 случая коронавируса, выздоровело 148 пациентов, умерло 31 человек, от COVID-19-29.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 464 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 108,

Бийск — 50,

Рубцовск — 29,

Калманский район — 24,

Славгород — 23,

Заринск — 20,

Шипуновский район — 12,

Топчихинский район — 11,

Благовещенский, Кулундинский, Табунский, Хабарский район – по 9,

Алейск Немецкий национальный, Рубцовский районы – по 7,

Камень-на-Оби, Новоалтайск, Егорьевский, Крутихинский, Панкрушихинский районы — по 6,

Яровое, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 5,

Алейский, Зональный, Романовский, Угловский район — по 4,

Залесовский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный район – по 3,

ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Змеиногорский, Третьяковский, Троицкий, Мамонтовский районы — по 2,

Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский район – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 88091 человек, в т. ч. 6800 детей. Выздоровели 62002 человека (+ 148). Умерли 6 242 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 889 человек (+ 29), иные причины смерти – 1 353 человек (+ 2).

По состоянию на 30 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3924 человека. Кроме этого, 410 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 856, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 300.

Минздравом края развернуто 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ – 358. Резервных коек- 482.

406 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

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13:15, 30.10.2021 826

Бийский рабочий