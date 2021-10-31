ГОРНЯК22 01.11.2021
Алтайский край

Бийск: За сутки в Бийске выявлено 50 заболевших коронавирусом

Горняк22
18 часов Ago

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 464 случая коронавируса, выздоровело 148 пациентов, умерло 31 человек, от COVID-19-29.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 464 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 108,
  • Бийск — 50,
  • Рубцовск — 29,
  • Калманский район — 24,
  • Славгород — 23,
  • Заринск — 20,
  • Шипуновский район — 12,
  • Топчихинский район — 11,
  • Благовещенский, Кулундинский, Табунский, Хабарский район – по 9,
  • Алейск  Немецкий национальный, Рубцовский районы – по 7,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Егорьевский, Крутихинский, Панкрушихинский районы — по 6,
  • Яровое, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 5,
  • Алейский, Зональный, Романовский, Угловский район — по 4,
  • Залесовский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный район – по 3,
  • ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Змеиногорский, Третьяковский, Троицкий, Мамонтовский районы — по 2,
  • Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский район – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 88091 человек, в т. ч. 6800 детей. Выздоровели 62002 человека (+ 148). Умерли 6 242 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 889 человек (+ 29), иные причины смерти – 1 353 человек (+ 2).

По состоянию на 30 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3924 человека. Кроме этого, 410 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 856, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 300.

Минздравом края развернуто 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ – 358. Резервных коек- 482.

406 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За сутки в Бийске выявлено 50 заболевших коронавирусом1

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13:15, 30.10.2021 826

Бийский рабочий

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