Бийск: За последние сутки в Бийске зарегистрировано 44 случая заражения COVID-19

5

Количество инфицированных за сутки в Алтайском крае также стало антирекордным

В регионе за сутки зарегистрировано 426 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента, умерло 27 человек, от COVID-19-25.

Новые случаи

Барнаул – 125

Бийск – 44

Рубцовск – 33

Славгород – 21

Заринск – 20

Алейск – 14

Яровое – 10

Калманский, Кулундинский, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 9 заболевших

Благовещенский, Зональный районы – по 8

Кытмановский, Усть-Калманский, Целинный районы – по 7

Алейский, Красногорский районы — по 6

Рубцовский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 5

Камень-на-Оби, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Чарышский районы – по 4

Новоалтайск, Бийский, Косихинский, Курьинский, Первомайский, Тальменский районы — по 3

Ельцовский, Заринский, Каменский, Краснощёковский, Локтевский, Новичихинский, Шипуновский районы – по 2

Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Суетский, Тогульский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 27 октября

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3831 человек.

423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 831, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 295.

Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек – 372.

Забит под завязку: в госпитале Бийска рассказали о переполненных палатах

07:15, 27.10.2021 2405

Бийский рабочий