ГОРНЯК22 28.10.2021
Алтайский край

Бийск: За последние сутки в Бийске зарегистрировано 44 случая заражения COVID-19

Горняк22
5 часов Ago

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Количество инфицированных за сутки в Алтайском крае также стало антирекордным

В регионе за сутки зарегистрировано 426 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента, умерло 27 человек, от COVID-19-25.

Новые случаи

  • Барнаул – 125
  • Бийск – 44
  • Рубцовск – 33
  • Славгород – 21
  • Заринск – 20
  • Алейск – 14
  • Яровое – 10
  • Калманский, Кулундинский, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 9 заболевших
  • Благовещенский, Зональный районы – по 8
  • Кытмановский, Усть-Калманский, Целинный районы – по 7
  • Алейский, Красногорский районы — по 6
  • Рубцовский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 5
  • Камень-на-Оби, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Чарышский районы – по 4
  • Новоалтайск, Бийский, Косихинский, Курьинский, Первомайский, Тальменский районы — по 3
  • Ельцовский, Заринский, Каменский, Краснощёковский, Локтевский, Новичихинский, Шипуновский районы – по 2
  • Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Суетский, Тогульский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 27 октября

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3831 человек.

423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 831, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 295.

Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек – 372.  

За последние сутки в Бийске зарегистрировано 44 случая заражения COVID-191

Забит под завязку: в госпитале Бийска рассказали о переполненных палатах

07:15, 27.10.2021 2405

 

Бийский рабочий

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