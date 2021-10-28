Бийск: За последние сутки в Бийске зарегистрировано 44 случая заражения COVID-19
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Количество инфицированных за сутки в Алтайском крае также стало антирекордным
В регионе за сутки зарегистрировано 426 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента, умерло 27 человек, от COVID-19-25.
Новые случаи
- Барнаул – 125
- Бийск – 44
- Рубцовск – 33
- Славгород – 21
- Заринск – 20
- Алейск – 14
- Яровое – 10
- Калманский, Кулундинский, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 9 заболевших
- Благовещенский, Зональный районы – по 8
- Кытмановский, Усть-Калманский, Целинный районы – по 7
- Алейский, Красногорский районы — по 6
- Рубцовский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 5
- Камень-на-Оби, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Чарышский районы – по 4
- Новоалтайск, Бийский, Косихинский, Курьинский, Первомайский, Тальменский районы — по 3
- Ельцовский, Заринский, Каменский, Краснощёковский, Локтевский, Новичихинский, Шипуновский районы – по 2
- Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Суетский, Тогульский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 27 октября
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3831 человек.
423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 831, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 295.
Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек – 372.
Забит под завязку: в госпитале Бийска рассказали о переполненных палатах
07:15, 27.10.2021 2405