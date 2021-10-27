Бийск: За прошедшую неделю в Алтайском крае привились более 25 тыс. человек

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Из-за роста числа желающих вакцинироваться в прививочных пунктах образовались очереди.

Так, за прошлую неделю прививки поставили более 25 тыс. человек, а неделей ранее 17,5 тыс. человек. В минздраве Алтайского края прокомментировали сложившуюся ситуацию.

— Уважаемые жители края! В последние дни, действительно, возросло количество желающих вакцинироваться как в Барнауле, так и других городах края. Социальные сети пестрят сообщениями об очередях в медорганизациях на вакцинацию. Видя необходимость в расширении пунктов вакцинации, руководители медицинских организаций при возможности создают нескольких прививочных кабинетов, как это было при высоком спросе на вакцинацию в июле, увеличивают количество терапевтов для осмотра перед прививкой , — заявили в ведомстве.

Бийчанам в минздраве напомнили, что без предварительной записи жителей ждут в Консультативно-диагностическом центре (ул. Советская, 33). Там от коронавирусной инфекции вакцинируют с 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу). Обращаться в кабинет № 118.

В Алтайском крае выстроились очереди на вакцинацию после объявления о QR-кодах

15:49, 23.10.2021 2416

Бийский рабочий