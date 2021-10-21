Бийск: За месяц в Алтайском крае от COVID-19 скончались три беременные женщины

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Врачи ковидных госпиталей говорят, что штамм дельта заражает быстрее, а убивает чаще

В отличие от прошлой осени, когда в ковидные госпиталя Алтайского края чаще попадали пожилые люди, в этом году там много трудоспособного и молодого населения. Беспокойство у врачей вызывают беременные женщины – спасти за прошедший месяц не удалось троих. В Алтайском крае сейчас циркулирует агрессивный штамм дельта.

Съемочная группа «Вести-Алтай» побывала в госпитале Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи – камеры зафиксировали, что сейчас в тесных палатах нет свободных мест, лежат пациенты и в коридорах.

— Тот период, когда разворачивалась полноценная картина пневмонии раньше был затянут, сейчас это 3-5 дней и все. Несмотря на лечение. Идет быстрый переход в бактериальную пневмонию и это отягощает. И тяжесть, и количество больных идет по нарастающей, — рассказал Андрей Макин, главврач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

35-летний Сергей признается: ему просто не хватило информации принять окончательное решение о вакцинации:

— Я теперь всем посоветую прививаться, — говорит он, – потому что на себе ощутил, как плохо болеть, вот и результат моей халатности. Теперь я буду прививаться и после того, как вылечусь.

При этом медики безошибочно могут определить, кто заболел, будучи не привитым, а кто прививку поставил. Привитые, как правило, нуждаются в антибиотиках, гормонах и редко в кислороде. Из 1 500 пациентов, прошедших через госпиталь, привитых было только 20.

— Привитые болеют легче, а непривитые рассказывают, что дышат как будто через подушку – как будто она на лице лежит. Такие пациенты сильно паникуют, это видно, что им очень страшно, что не могут дышать, — говорит Анели Малышева, медицинская сестра инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Добавим, что по данным на 19 октября, в Алтайском крае за сутки умерло 29 человек, всего с начала пандемии край потерял 5 953 человека, которые скончались, заразившись короонавирусом.

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15:03, 12.10.2021 6766

Бийский рабочий