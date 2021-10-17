Бийск: За сутки больше тысячи смертей. Коротко о ситуации с COVID на 17 октября
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Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 222 315 летальных исходов из-за коронавируса
- Число заразившихся COVID за сутки в России поставило новый рекорд. За последние сутки в стране коронавирусом заболели 33 208 человек, более 1 тыс. — умерли. Лидерами по числу заражений стали Москва, Петербург и Подмосковье. Рекорд по заболеваемости и смертности обновляется уже второй день подряд.
- Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 002 против 999 днем ранее, до 222 315. Это новый максимум, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
- На сайте оперативного штаба появились данные об уровне коллективного иммунитета как в целом по России, так и по отдельным городам. Так, по состоянию на 15 октября прививку первым компонентом вакцины сделали 51 млн человек, полную вакцинацию прошли 47,5 млн. Уровень коллективного иммунитета оценен в 45%.
- Специалисты Центра им. Гамалеи приступили к доклиническим исследованиям платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса, рассказал директор центра Александр Гинцбург.
- Вакцину от COVID-19 для детей, которую разрабатывает Центр им. Н.Ф. Гамалеи, могут назвать «Спутник М», сообщил Александр Гинцбург.
- Российские медики провели свыше 200 млн тестов на выявление коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора. За прошедшие сутки сделано 692 тыс. исследований.
- Роспотребнадзор: рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонным подъемом и штаммом «дельта», который является более заразным. Если ранее один человек инфицировал 2-3 здоровых, то при дельта-штамме, в случае несоблюдения мер предосторожности, число вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5-6.
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12:42, 16.10.2021 1088