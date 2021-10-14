Бийск: За прошедшую неделю в Бийске задержали 24 пьяных водителя

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Нетрезвые водители — одна из наиболее актуальных угроз безопасности движения в Бийске.

За прошлую неделю дорожные полицейские задержали в Бийске 24 водителя в состоянии алкогольного опьянения.

При этом трое из них рискнули сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, будучи лишённым права управления, за что понесут ответственность уже в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации, согласно статьи 264.1 УК РФ, им грозит лишение свободы до двух лет.

По всем фактам сотрудниками ГИБДД г. Бийска собраны административные материалы, которые направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Кроме проверок водителей, инспекторы проводили профилактические беседы о вреде алкоголя, влияние его на внимание, напоминали об ответственности и последствиях, которые могут наступить при управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Всего за прошлую неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Бийское» зарегистрировано семь ДТП, в которых 12 человек получили телесные повреждения, из них двое несовершеннолетних. Сотрудниками ГИБДД пресечено около 900 нарушений правил дорожного движения.

Машина на рельсах: бийчане обсуждают видео самых громких ДТП недели

10:09, 12.10.2021 2134

Бийский рабочий