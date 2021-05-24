Бийск: За прошедшую неделю почти 1500 жителей Алтайского края пострадали от клещей

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Зарегистрировано 82 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом.

С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 3 612 человек. За тот же период 2020 года обращений было больше – 5 617.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 1414 жителей края, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Зарегистрировано 82 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 25 детей до 14 лет, 5 случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у одного ребенка и два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у детей до 14 лет.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 4,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 16,3% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется в третей декаде мая и начале июня. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Бийский рабочий