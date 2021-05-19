Бийск: За выходные жители Бийска перевели мошенникам почти 150 тысяч рублей

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Четверо бийчан обратились в полицию с заявлением о мошенничестве за прошедшие выходные.

Как сообщает главное управление МВД России по Алтайскому краю, одна из пострадавших — 32-летняя женщина. Ей позвонили неизвестные под видом банковских работников и сообщили, что с карты происходит списание денежных средств, но еще есть возможность отменить операцию.

Для этого женщине необходимо было продиктовать код из СМС. Кроме того, сотрудники финансового учреждения посоветовали, для безопасности других карт, снять все денежные средства и внести их на резервные счета.

Взволнованная дама выполнила рекомендации звонивших и осталась без 128 800 рублей.

Полицейские по-прежнему призывают граждан быть максимально бдительными и острожными.

— Избегайте необдуманных действий. Прежде чем принимать решения, связанные с деньгами, несколько раз подумайте, и только убедившись в безопасности, совершайте их, — советуют правоохранители.

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13:40, 31.03.2021 1123

Бийский рабочий