Бийск: За неделю от укусов клещей пострадала почти тысяча жителей Алтайского края

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В Роспотребнадзоре говорят, что уже есть случаи на заболевание сибирским клещевым тифом.

С начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 989 человек, из них 356 детей до 14 лет. В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадали 308 человек, в том числе 78 детей. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

Зарегистрировано 6 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых жителей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в 2,1% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Как предупреждают в региональном Роспотребнадзоре, пик активности клещей прогнозируется во второй и третьей декадах мая и в начале июня. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Расплодились: бийчане говорят о небывалом количестве клещей в черте города

15:36, 04.05.2021 3149

Бийский рабочий