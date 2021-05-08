Бийск: За сутки в Алтайском крае произошло сразу 90 ландшафтных пожаров

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За сутки 6 мая в регионе потушено 130 пожаров, 90 из которых — ландшафтные.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, наиболее крупные возгорания травы произошли в садоводстве Геолог в Первомайском районе, в 5 километрах от населенного пункта Новороманово Калманского района и в селе Боровиха Первомайского района.

Больше 350 сотрудников пожарного надзора, старост, работников МЧС России и других служб провели рейды по частному сектору, в ходе которых обследованы жилые дома, проведены противопожарные инструктажи, вручены памятки.

Благодаря межведомственное работе пресечено 440 правонарушений по использованию открытого огня. К административной ответственности привлечено 40 человек.

На базе Главного управления функционирует межведомственный оперативный штаб по пресечению нарушений требований пожарной безопасности и пресечению возгораний сухой растительности в который входят представители ГУ МВД, Росгвардии, Минприроды, Россельхознадзора. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю функционирует в режиме повышенной готовности

Ранее сообщалось, что до 11 мая на большей части территории края сохранится высокая пожароопасность.

Штормовое предупреждение из-за пожароопасности на Алтае продлили до 11 мая

15:47, 06.05.2021 373

Бийский рабочий