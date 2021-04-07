Бийск: За март 2021 года в Бийске два раза выпадала полуторамесячная норма осадков

0

Ушедший первый месяц весны сумел поставить сразу несколько рекордов в Бийске – как температурных, так и по количеству осадков.

Именно небывалые снегопады парализовали Бийск 1 и 13 марта – дорожные службы не справлялись с уборкой, трамваи встали почти на две недели.

Синоптики ЦГМС Алтайского края подвели «итоги» ушедшего весеннего месяца. Несмотря на то, что март 2021 года вообще не был похож на весну, синоптики говорят, что месяц был теплым – со средней температурой воздуха от -5 до -8 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы. Большую роль в накоплении положительной аномалии сыграли первая и третья декады месяца, которые были отмечены выше нормы на 5…8 градусов.

В Бийске был поставлен новый температурный рекорд. Это случилось в день 8 марта – в городе было зарегистрировано 5,9 градусов тепла, что выше предыдущего рекорда этого же дня в 2004 году (тогда было 4,9 градусов).

Славился март и аномальным количеством осадков – и тут Бийск тоже не отстал. Сразу два рекорда были поставлены природой и здесь. 1 марта почти на всей территории Алтайского края выпала полумесячная, а 12-13 марта местами в предгорьях 1,5 месячная норма осадков. Так, в Бийске 1 марта выпало 17 мм осадков (прежний рекорд был 10,4 мм) в 1968 году. 13 марта выпало 11 мм осадков (против 6,1 в 1960 году).

Добавим, что такое количество осадков в миллиметрах – очень много даже для Сибири. Метеорологи измеряют осадки в жидком состоянии. То есть выпавший снег сначала тает, и лишь потом проводят замеры, сколько миллиметров приходится на одну точку поверхности. Замеряют их специальным метеорологическим ведерком.

Весьма неустойчивый: алтайские синоптики рассказали, какой будет погода в апреле

07:01, 06.04.2021 1082

Бийский рабочий