Бийск: За минувшую неделю бийчане отправили мошенникам почти два миллиона рублей

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Жители наукограда продолжают переводить деньги мошенникам, такие преступления регистрируются каждый день.

В полиции подсчитали, что за минувшую неделю бийчане отправили на счет аферистов один миллион 989 тысяч 378 рублей. Всего жертвами мошенников стали чуть больше 20 человек.

Так, например, ранее мы сообщали, что бийчанин взял в кредит полмиллиона и перевел их аферистам.

Выгодная сделка: бийчанин взял в кредит полмиллиона и перевел их мошенникам

17:42, 18.03.2021 1352

Пока число таких преступлений не стало меньше полиция продолжает напоминать – не стоит общаться с неизвестными по телефону, особенно если это касается ваших сбережений. И ни в коем случае не называйте номера своих карт, и не сообщайте код из СМС сообщений. Будьте бдительны.

Бийский рабочий