Бийск: За неделю в Алтайском крае зарегистрировали почти 20 тысяч случаев ОРВИ • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Заболеваемость по ОРВИ в регионе превысила показатели прошлой недели на 16,5%.

За с 1 по 7 февраля в крае зарегистрировано 19,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 16,5% выше предыдущей недели. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 65,5%.

Среди заболевших ОРВИ за период при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы).

Учитывая уровень заболеваемости респираторными инфекциями Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями.

— Обращаем ваше внимание: при первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Бийске на прививку от коронавируса женщины решаются в три раза чаще мужчин

08:49, 10.02.2021 954

Бийский рабочий