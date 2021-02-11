Бийск: За неделю в Алтайском крае зарегистрировали почти 20 тысяч случаев ОРВИ • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: За неделю в Алтайском крае зарегистрировали почти 20 тысяч случаев ОРВИ

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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Заболеваемость по ОРВИ в регионе превысила показатели прошлой недели на 16,5%.

За с 1 по 7 февраля в крае зарегистрировано 19,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 16,5% выше предыдущей недели. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 65,5%.

Среди заболевших ОРВИ за период при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы).

Учитывая уровень заболеваемости респираторными инфекциями Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями.

— Обращаем ваше внимание: при первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За неделю в Алтайском крае зарегистрировали почти 20 тысяч случаев ОРВИ 1

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08:49, 10.02.2021 954

 

Бийский рабочий

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