Бийск: З0-градусная жара вернется в Алтайский край после выходных

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Выходные в Алтайском крае будут довольно прохладными, а вот последний день мая и первый день июня — жаркими.

Уже в понедельник, 31 мая, столбики термометров поднимутся до отметки в +31 градус.

В ночь на субботу, 29 мая, в регионе местами возможны заморозки до -1 или плюсовая температура +3…+5 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до +18…+23 градусов тепла. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Синоптики говорят, что переменчивая майская погода связана с климатическими явлениями, когда моря еще холодные и не прогрелись континенты. Поэтому в атмосфере встречаются воздушные массы с различными свойствами — теплыми и холодными. Отсюда и сильные майские грозы. Они бывают, когда встречаются теплые и холодные воздушные массы. Когда же моря и континенты прогреваются, воздушнее массы тоже выравниваются в своих свойствах. Происходит это в середине лета. Погода приобретает более устойчивый характер.

Солнечные выходные: какой будет погода в Алтайском крае с 28 по 30 мая

07:05, 28.05.2021 3234

Бийский рабочий