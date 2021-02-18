Бийск: Увидеть звук: в Бийске открылась выставка картин на виниловых пластинках • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

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Экспозиция – совместный проект барнаульской галереи «Республика ИЗО» и радио «Энерджи».

25 художников из Барнаула, покрывая винил слоями краски, лишили тем самым пластинку возможности воспроизводить звук музыку, но при этом словно создали образ звука. Каждый выбирал тему сам.

Основная концепция заключается в том, чтобы соединить музыку и живопись. Всего на выставке представлено 40 пластинок-картин.

Добавим, что впервые эту идею когда-то удалось реализовать объединению неформальных художников Барнаула «Тихая мансарда». И вот, спустя 30 лет, ее снова решили повторить. Несколько работ как раз перекочевали из той выставки.

— Художники добавили свою интерпретацию, свое видение – но все это ради того, чтобы напомнить, что искусство – вечно. И вот работа, напоминающая работу Микеланджело «Возрождение», выполненная на пластинке, говорит о цикличности, о взаимодействии зрителя и художника, — рассказала Ирина Моисеева, руководитель галереи «АлтайТалантБийск».

Кроме того, в галерее можно увидеть и персональную выставку плакатов Ксении Люстиковой – ее относят к числу лучших художников театральных афиш в России. На выставке можно увидеть как сами театральные афиши, так и плакаты, в которых нашли отражение различные темы социума. Всего представлено 25 работ.

Отметим, что искусство плаката – довольно сложное – ведь авторам приходится выражать основную идею, используя минимальное количество изобразительных средств.

Обе экспозиции можно будет увидеть до 16 марта в ТК «Модный» на 4-м этаже.​ ​Вход свободный.

В Бийске открылась выставка театрального художника Алексея Дмитриева

18:44, 08.02.2021 1236

Бийский рабочий