Бийск: Успевайте, пока цветет: как загадать желание на сирень с пятью лепестками

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Существует множество способов исполнить заветное желание, в том числе с помощью даров природы.

Немало старшеклассниц, сдающих экзамены, ищут в цветущей ветке сирени цветок с нестандартным количеством лепестков. Издавна есть поверья, что необычные растения помогают привлекать счастье – так, загадывают желания на пятилистную сирень или четырехлистный клевер.

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с проверенными техниками, которые точно не подведут.

Дикорастущая сирень, в отличие от своих культурных сортовых тезок, редко одаривает пятилепестковыми цветами, но в этом и заключается вся прелесть. Кропотливые поиски настраивают на победу, учат выдержке и умению идти к своей цели, невзирая на трудности. Специалисты в области биоэнергетики утверждают, что именно такие, трудом добытые цветы, обладают силой, способной быстро исполнить загаданное. После того, как искомый цветок обнаружен, его бережно срывают и несут домой.

Цветочек можно съесть, произнеся вслух заветную мечту, а можно сделать из него талисман, высушив или поместив в кулон. Во втором случае цветок нужно носить с собой до тех пор, пока мечта не исполнится, а после отпустить по течению реки или озера.

Найти тот самый заветный пятилепестковый цветочек можно и по фотографии. Для этого потребуется немало времени и усидчивость, но результат превзойдет ожидания. Даже найденный на фото (важно использовать именно «живые» фотографии, а не картины) цветок с пятью лепестками способен сотворить чудо и исполнить заветную мечту. После того, как изображение найдено, его копируют на рабочий стол и на экран мобильного телефона. Каждый раз, глядя на этот цветок, про себя или вслух проговаривают желание, которое сбудется в скором времени, если верить.

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10:20, 10.07.2019 4121

Бийский рабочий