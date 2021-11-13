Бийск: Успели до снега: в Бийске закончили работы на поле стадиона «Прогресс»

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О том, что происходит на спортивном объекте-стройке рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев

Перед снегом и первыми морозами министр побывал в Бийске и рассказал о ходе строительства на стадионе.

— В Бийске, на стадионе «Прогресс» готово искусственное футбольное поле, забронированы легкоатлетические дорожки. Здесь же, на территории стадиона идет строительство ледовой арены. Завершаются работы по заливке фундамента, монтированию наружных сетей, канализации. После этого специалисты приступят к монтажу металлоконструкций. Идём по графику, — написал Алексей Перфильев в Instagram.

Футбольное поле на стадион «Прогресс» Фото: @ministrsporta_perfilev

Также он напомнил, что возрождение легендарного бийского «прогресса» состоит из трех этапов: первый – футбольное поле, его уже выполнили; второй – строительство ледовой арены (в процессе) и третий – окончательное благоустройство территории стадиона, для этого готовятся документы.

Ведущие спортсмены Алтайского края будут тренироваться на бийском «Прогрессе»

11:38, 22.08.2021 1824

Бийский рабочий