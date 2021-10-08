Бийск: Условно съедобные: бийчане собирают, продают и покупают подтопольники

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На самом деле, грибы эти относят к разряду «условно съедобные»

Человеку, который слабо разбирается в грибах, «охотиться» на подтопольники не стоит. Из всех категорий: съедобные, ядовитые, условно съедобные – они относятся к последней. Хотя их можно и отваривать, замораживать, солить и жарить, грибы эти скорее на любителя.

На базарах Бийска уже продают подтопольники Фото: Сергей Кулыгин

В Алтайском крае их любят, охотно собирают, заготавливают себе впрок, а излишки продают на базарах. Опасность этого гриба не в нем самом, а месте, где он рос. Если собирать в лесополосе, грибы могут содержать гербициды, вредные примеси. Идеальное место для сбора подтопольников – пойма реки, здесь можно надеяться на большую чистоту грибов. И конечно же, совсем нельзя употреблять в пищу подтопольники взятые в черте города, около автомобильной дороги.

Эти грибы можно собирать до первого снега Фото: Сергей Кулыгин

В Бийске купить подтопольники можно очень недорого: за 5-литровое ведро просят 250 рублей, 10-литровое – 350 рублей. Грибы чистые, аккуратные, но есть и очень крупные. Продавцы говорят, что собирали этот осенний урожай в Луговском, Быстром истоке, Верх-Обском. Для ленивых любителей этого вида грибов продают уже соленые горячим способом, трехлитровая банка стоит 900 рублей.

Собирать подтопольники легко: растут они, как и полагается по названию, под тополями, сразу целыми рядами. Увидев один, можно надеяться, что на этом месте соберешь уже не меньше корзины. Пахнут грибочки как свежие огурцы. Кстати, собирать нужно только молодые, с пластинками розоватого тона. Грибы легко собирают на себя грязь, поэтому, важно хорошо очистить их от земли. Если этого не сделать, то заготовки в банках будут портиться и взрываться.

Стоимость 10-литрового ведра подтопольников в Бийске 350 рублей Фото: Сергей Кулыгин

Особенной популярностью у бийчан пользуются жареные подтопольники: с картошечкой да с лучком. Удивительно, но правильно приготовленные, они напоминают вкус трюфеля. Поэтому многие уважают их «чистый» вкус. А вот если приготовить подтопольник неправильно, может остаться неприятный осадок.

Грибы не стоят жизни: в «Лиза Алерт» рассказали о частых пропажах грибников

17:20, 05.10.2021 813

Бийский рабочий