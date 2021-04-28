Бийск: Усиление ветра и дожди: для Алтайского края передали штормпрогноз

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Неблагоприятные погодные условия сложатся в регионе 28 и 29 апреля.

По данным синоптиков в Алтайском крае днём 28 апреля и в первой половине ночи 29 апреля местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Вместе с тем в нашем регионе в период с 24 по 30 апреля 2021 года на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

— В сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто, — предостерегает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.

Добавим, что ветер скоростью 6-14 м/с считается умеренным; свыше 14 м/с — сильным; с 25 м/с — очень сильным, а свыше 33 м/с — ураганом. В приземном слое минимум скорости ветра наблюдается ночью. После полудня скорость ветра и его порывистость достигают максимума.

Инфраструктура и объекты недвижимости не рассчитаны на такие ветровые нагрузки, поэтому мощные порывы ветра — свыше 20 метров в секунду — для россиян сродни стихийному бедствию.

До +28 и первые грозы: какой будет погода в Алтайском крае с 27 по 29 апреля

07:00, 27.04.2021 694

Бийский рабочий