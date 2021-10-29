Бийск: Ушел из жизни преподаватель Бийского технологического института Владислав Пята

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Администрация института с прискорбием сообщает о кончине старшего преподавателя Владислава Михайловича Пята

Владислав Михайлович ушел из жизни 27 октября, на 71-м году жизни, об этом сообщается в некрологе, опубликованном на сайте БТИ. Он начал свою трудовую деятельность в Бийском технологическом институте в 1977 году в должности инженера. За годы работы в институте Владислав Михайлович являлся участником, инициатором многих знаковых событий в истории нашего института за последние 40 лет.

В 1982 году Владислав Михайлович занимался организацией первого вычислительного центра Бийского технологического института, а в период с 1991 по 1994 год был заместителем директора Бийского технологического института по административно-хозяйственной части. В этот период была значительно расширена и улучшена материально-техническая база, приобретено уникальное научное оборудование.

Но основное свое время и усилия он направлял на создание и развитие родной кафедры – методов и средств измерений и автоматизации. Много лет Пята В.М. был бессменным заместителем заведующего кафедрой, принимая самое деятельное участие в формировании коллектива кафедры, открытии специальностей, связанных с информационно измерительной техникой и технологией, создании и совершенствовании материально-технической базы кафедры.

Владислав Михайлович был одним из наиболее авторитетных и компетентных преподавателей института, вел курсы «Электротехника» и «Автоматизация технологических производств» для студентов всех технических специальностей нашего вуза, курировал вопросы дипломирования студентов по специальностям: ИСТ и ИИТТ, направлений подготовки ПС, ИСТ. Принимал активное участие в работе методическому обеспечению читаемых курсов. Владислав Михайлович пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди преподавателей. В.М. Пята обладал бесценным опытом, глубокими знаниями по своей специальности. Студенты всегда отзывались о нем как о справедливом преподавателе, с которым у них складывались доброжелательные отношения на долгие годы.

Сотрудникам института Владислав Михайлович запомнился как доброжелательный человек, готовый всегда протянуть руку помощи. Добрая память о Владиславе Михайловиче навсегда останется у людей, с которыми он работал и которым преподавал.

За многолетний добросовестный труд В.М. Пята был награжден Благодарностью Министерства образования РФ (2002), Почетной грамотой комитета администрации Алтайского края по образованию (2004), Нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2006), присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края».

Коллектив БТИ АлтГТУ скорбит по поводу безвременной кончины Пята Владислава Михайловича и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам. Память о нем останется в наших сердцах на долгие годы.

Прощание с Пятой Владиславом Михайловичем состоится 31 октября (воскресенье) в прощальном зале по пер. Бытовой, 4 с 10-00 до 11-00.

Бийский рабочий