Бийск: Ушел из жизни полковник, начальник особого отдела КГБ в Бийске Георгий Булахов

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Некролог о кончине коммуниста и полковника КГБ Георгия Булахова опубликовали «Коммунисты России»

— С прискорбием сообщаем, что 21 октября 2021 года в городе Томске на 75-м году ушел из жизни наш дорогой товарищ, полковник КГБ в отставке Булахов Георгий Николаевич. Не стало человека, который отдал 35 лет служению Родине в Вооруженных силах СССР и России. От курсанта до полковника — таков путь Георгия Николаевича как профессионального военного. Коммунисты потеряли дорогого товарища, опытного, активного, неравнодушного борца с режимом. Он был одним из основателей Алтайского краевого комитета партии «Коммунисты России», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Георгий Булахов родился 1 января 1947 году в Тамбовской области; окончил радиофизический факультет Томского государственного университета, Высшую школу КГБ СССР. Работал в Томском государственном университете, служил в Советской Армии, в органах КГБ СССР, Министерстве безопасности. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела.

Работал начальником Особого отдела КГБ СССР в Бийске, Норильске, в Особом отделе по Красноярскому гарнизону. Эффективное противодействие иностранным спецслужбам работники Особых отделов обеспечивали за счёт нестандартных, творческих подходов при решении оперативных задач. Пресекались шпионаж, диверсионные, террористические акты.

В 1993 году Георгий Николаевич уволен в запас в звании полковника. Свои замечательные профессиональные навыки, творческие способности полковник в запасе смог применить и в дальнейшем, занимаясь партийной организаторской деятельностью. Помогая коммунистам бороться с новоявленными предателями и губителями наследия СССР.

Кроме партийной работы, он много лет состоял в Бийской городской общественной организации «Союз офицеров запаса и в отставке». Был депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатом Думы города Бийска. Участвовал в партийном строительстве ячейки Коммунисты России в Бийске, затем в Томске.

— На всех должностях, в любой деятельности Георгий Николаевич проявлял себя не только отличным профессионалом, но настойчивым, мудрым, целеустремленным человеком, опытным организатором. Товарищи по партии, общественники, многие бийчане запомнили Георгия Николаевича как отзывчивого, неравнодушного к чужим судьбам человека. Все мы глубоко скорбим о кончине Булахова Георгия Николаевича и выражаем искренние соболезнования его родным, близким, друзьям.

Бийский рабочий