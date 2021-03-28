Бийск: Ушёл из жизни известный бийский журналист Фёдор Быханов

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Многие зрители и слушатели помнят его авторские программы на радио и телевидении «Бийские времена», «Злоба дня», «Пресс-папье».

27 марта на 63-м году жизни скончался признанный в Бийске журналист, писатель, автор теле- и радиопрограмм Фёдор Быханов.

Его творческий путь начался в 1969 году со стихов, опубликованных в егорьевской районной газете «Колос» и карикатур в стенгазете сельской редакции. Первые журналистские материалы Федор Иванович опубликовал в газете «Колос» Егорьевского района в 1974 году. Тогда же – с 1972 по 1975 годы, без отрыва от учебы работал в штате газеты «На стройке» треста «Новокузнецкжилстрой». После окончания училища был приглашен на должность заведующего отделом писем и культурно-массовой работы в редакцию газеты «Колос» Егорьевского района Алтайского края, где проработал с 1975 по 1979 год.

В 1984 году успешно окончил заочное отделение Бийского государственного педагогического института по специальности «Русский язык и литература». Отмечался в творческих конкурсах за публикации о работниках сельского хозяйства в краевой печати и на краевом радио. После переезда в Бийск двадцать лет руководил редакцией многотиражной газеты «Темп» ПО «Сибприбормаш», а по совместительству с 1993 по 1999 годы был собкором газеты «Свободный курс» по Бийску и пригородным районам.

Также освещал сельскую тематику, работая по совместительству собкором газеты «Алтайская правда» с 2006 по 2009 годы. Занимался освещением проблем АПК, будучи с 2004 по 2008 год журналистом ТРК РИФ. Многие зрители и слушатели помнят его авторские программы на радио и телевидении «Бийские времена», «Злоба дня», «Пресс-папье».

С 1979 года член Союза журналистов России. С 2014 года член Российского союза писателей. Перу Федора Быханова принадлежат 14 приключенческих и фантастических романов, десятки повестей, сотни рассказов и стихов, а также более трех тысяч карикатур.

Прощание состоится во вторник, 30 марта, в прощальном зале «Орфей», с 11 до 12 часов.

Бийский рабочий