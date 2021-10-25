Бийск: Уроженец Алтайского края прошел слепые прослушивания в шоу «Голос»

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Роман Графов из Рубцовска в итоге оказался в команде у Александра Градского

Роман Графов, который является артистом мюзиклов, исполнил песню «О чем задумались, мадам?». Романс исполняли Николай Тимохин, Сергей Рогожин, Витольд Петровский и многие другие артисты. Песня впервые звучала в шоу «Голос».

К певцу из жюри повернулся только Александр Градский, в чью команду он и попал.

Известно, что Роман Графов окончил школу в родном городе, затем РАМ им. Гнесиных и ГИТИС. Сейчас артист работает и живет в Москве.

В 10 сезоне популярного музыкального шоу «Голос» на Первом канале в составе жюри — «Золотая четверка»: Дима Билан, Александр Градский, Пелагея и Леонид Агутин. Именно в таком составе и начиналось шоу 10 лет назад.

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08:37, 24.10.2021 3989

Бийский рабочий